В Украине взлетят цены на сигареты: сколько придется выложить за пачку уже в следующем году

Украинцам уже скоро ударит по карману их вредная привычка

В Украине собираются существенно увеличить акцизы на сигареты. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже поддержал соответствующий законопроект. Теперь, если и Парламент одобрит его, то цены на табачные изделия могут резко взлететь уже в следующем году.

"Телеграф" проанализировал рынок табачных изделий и рассказывает о том, сколько украинцам в среднем придется платить за свою вредную привычку в 2025 году. Так, согласно данным популярных украинских маркетплейсов, средняя цена на пачку сигарет (20 штук) составляет примерно 100-105 гривен.

Например:

За пачку дорогих (по меркам масс-маркета) сигарет Parliament сейчас в магазинах в среднем просят 110 гривен. Однако цена может достигать и 120 гривен в зависимости от линейки табачных изделий данного бренда.

Пачка L&M или Winston сейчас стоит 93 и 98 гривны соответственно.

Одна из самых известных в мире марок сигарет Marlboro в украинских супермаркетах стоит 105 гривен. Бюджетные сигареты, в частности, Strong или Monte Carlo можно приобрести дешевле 90 гривен.

Таким образом, можно прийти к выводу, что по состоянию на май 2024-го года средняя цена за пачку сигарет в Украине составляет 105 гривен. При этом уже известно, что в 2025-году акциз, согласно законопроекту, может вырасти аж на 23%. Соответственно, средняя стоимость пачки сигарет уже в следующем году взлетит до 129 гривен. А в 2028 — 149 гривен (+5% к стоимости ежегодно).

Ранее "Телеграф" писал, что в Верховной Раде Украины не исключают возможности запрета продажи табачных изделий в киосках. Причиной послужило то, что продавцы киосков не используют регистраторы расчетных операций (РРО) при реализации товара.