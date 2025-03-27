Келлог признал, что Украина не признает оккупированные территории российскими, как и остальной цивилизованный мир

Наибольшим препятствием на пути к мирному соглашению между Украиной и Россией в США считают именно "территориальный вопрос", а не позицию россиян. Вашингтон понимает, что российский режим не намерен добром отдавать оккупированные регионы. Но в Кремле также должны понимать, что юридический статус этих территорий как части России никогда не будет признан цивилизованным миром.

Об этом сказал специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в эфире лояльного телеканала Fox News. Он отметил, что россияне имеют фактический контроль над частью территории Украины, но никогда не получат юридического.

"Я думаю, что нам нужно получить то, что можно назвать технической задачей. Чего хотят украинцы? Чего хотят россияне? Затем стоит свести эти позиции вместе и найти вариант, который, возможно, удовлетворит обе стороны. Но, конечно, ни одна из них не получит всего, чего хочет", — сказал Келлог.

Он добавил, что территории станут самой сложной частью переговоров. Россия имеет полный контроль только над Крымом, другие территории полностью не контролирует.

"Если взглянуть на ситуацию, то россияне полностью контролируют Луганскую область, но не имеют полного контроля над другими регионами — Донецкой, Запорожской и Херсонской. Возникает вопрос: как будет выглядеть эта ситуация в дальнейшем? Каковы реальные территориальные достижения? И здесь нужно различать де-факто и де-юре. Если Россия физически оккупирует территорию, то она оттуда не уйдет. Но это не значит, что международное сообщество признает эту территорию частью России. Именно такие сложные дискуссии еще предстоит провести", – объяснил Келлог ход мыслей.

Правда, спецпредставитель намеренно, или нечаянно допустил ошибку, заявив, что россияне якобы полностью контролируют Луганщину. По состоянию на декабрь 2024 года российские оккупанты контролировали 99% территории Луганской области, но с тех пор Украина отбила некоторые участки в этом регионе.

Кроме того, россияне контролируют около 70% Донецкой области, 73% Запорожской и 73% Херсонской областей. Полный захват этих регионов потребует от россиян огромных усилий и безумных жертв, поэтому они пытаются заставить США надавить на Украину, чтобы получить контролируемые Украиной земли без боя.

Напомним, что недавно штатный кремлевский рот Дмитрий Песков сделал несколько резонансных заявлений по поводу российско-украинской войны. В частности, он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о непризнании российскими оккупированных территорий после возможных мирных переговоров, устроив по этому поводу истерику.

А специальный посланник президента США Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф, обожающий распространять российскую пропаганду, сделал очень скандальное заявление о временно оккупированных россиянами территориях Украины. Он сказал, что России, мол, нужно только пять украинских регионов – Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области – и заявил, что большинство людей там якобы проголосовало за пребывание "под российским правлением".

При этом Украина никогда не признает эти территории российскими – это одна из красных линий для Киева. Украина никогда не будет обсуждать вопрос признания оккупированных территорий российскими – даже если ее будет принуждать к этому весь мир.