Насколько подорожают сигареты? Эти цифры не понравятся курильщикам

Акцизы на табачные изделия взлетят, вслед за ними — цены на сигареты

Правительственный законопроект о повышении акцизов на сигареты прошел первое чтение. И, судя по тому, как настроены нардепы, проект станет законом очень быстро. Это не очень хорошая новость для курильщиков.

Правительство законопроектом №11090 предлагает повысить ставки акциза на табачные изделия. Сделать это планируется постепенно. Небольшой рост акциза возможен уже с 1 июля. В январе 2025 года акциз вырастет на 23%. В 2026—2028 годах – еще плюс по 5%. Темпы роста акцизов установлены с учетом минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС по гармонизации украинского налогового законодательства с требованиями Евросоюза.

Конечно, цель законопроекта – увеличить поступление в государственный бюджет. И именно акцизный налог на табак способен принести в казну быстрые деньги. По прогнозам Минфина, принятие этого законопроекта обеспечит дополнительные поступления в бюджет более 28 млрд грн к 2029 году.

Все бы ничего, но акциз привязывают не к гривне, а к евро. Соответственно, предусмотреть платежи в гривне очень сложно. Европейская бизнес-ассоциация напоминает: в Польше, Чехии и Венгрии ставки акциза установлены в национальных валютах. По мнению экспертов Ассоциации, результатом введения ставок акцизного налога в евро может стать уменьшение объемов легального производства и импорта и дополнительный рост теневого сектора, доля которого уже превышает 25% рынка.

"За прошлый год из-за контрабандных и контрафактных сигарет недоплата в бюджет составляла около 30 млрд грн. При том, что общий объем поступлений от табачных акцизов составил 80 млрд грн", — напоминает Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Но акцизы поднимают не всем. Ко второму чтению будет пересмотрен животрепещущий вопрос так называемых табакосодержащих изделий для электрического нагрева (или ТИЭН). Люди привыкли называть их стиками для айкосов (IQOS).

С 2021 года в Украине действует одинаковая ставка налога на обычные сигареты и на стики для айкосов. "Если Верховная Рада примет законопроект №11090, в 2028 году акциз на ТИЭН в Украине будет на 20% ниже сигаретного. Это более скромная дифференциация, чем в среднем по ЕС, но она все равно будет соответствовать европейским подходам", — считает Пендзин.

На сегодняшний день разрыв между акцизным налогообложением сигарет и ТИЭН в 20% имеют только Германия, Венгрия и Франция. Другие страны – до 50%. С 1 июля 2024 года (если успеют с законопроектом) минимальный акциз на сигареты составит 63,45 евро на 1000 штук. Такая же ставка акцизного налога будет и на ТИЭН.

Но дальше налоговая нагрузка на сигареты вырастет и достигнет в 2028 году 90 евро, а ставка акцизного налога на стики для айкосов за три года повысится до 72 евро. Это, безусловно, хорошо для Philip Morris, ведь именно эта компания доминирует на рынке альтернативного курева.

До какого уровня могут подорожать сигареты? "Телеграф" обратился с этим вопросом к Philip Morris. Текущая ставка акциза – 57,49 евро за 1000 сигарет. Это чуть больше 2500 гривен по курсу НБУ на сегодня (43,76). Сейчас цена пачки красного "Мальборо" — 100 грн (20 сигарет). И вот по ставкам акциза в 63,45 евро стоимость этой пачки вырастет примерно на 7 грн. А за ставки 90 евро – на 39 грн. С более дешевыми сигаретами рост цены может быть заметен еще сильнее.