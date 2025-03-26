Влупить высотку не получится? Суд в Киеве принял важное решение насчет застройки исторического квартала

Громкая история получила продолжение

В судебном порядке прокуратура Киевская городская прокуратура добилась отмены регистрации права собственности на хозяйственное сооружение в центре "квартала Добровольского" на элитном Печерске. Таким образом, дельцы потеряли возможность посягать и на земельный участок, на котором планировалось строительство очередного многоэтажного монстра.

"Телеграф" напоминает в чем суть истории и на какой стадии уголовное дело, возбужденное по факту подделки частной фирмой документов.

Атаки застройщиков на квартал на территории Зверинца – исторической местности в Печерском районе столицы – местные жители совместно с активистами отбивают не в первый раз. В очередной раз о планах размещать между жилыми домами, которые проектировались известным архитектором Анатолием Добровольским и выполнены в стиле советского ретроспективизма (историзма), стало известно летом 2024 года. Тогда в Киевском городском совете зарегистрировали проект решения о передаче в аренду 0,1479 га по адресу ул. Екатерины Билокур, 6-Д обществу с ограниченной ответственностью "Апартбудгрупп". Якобы этот участок был нужен фирме для обслуживания недвижимости площадью 192,8 кв. метра. По факту же так громко назывался обычный мусоросборник, который был гораздо меньше заявленных размеров. А в документах прописано, что целевое назначение земли – строительство многоквартирного дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры.

Тот самый мусоросборник

Против такой дерзости поднялись активисты, местные жители, которые в свое время добились включения домов из "квартала Добровольского" в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения объектов культурного наследия. Благодаря огласке проекта решение по земле было снято с рассмотрения горсоветом. Подключилось к борьбе и Государственное казначейство Украины, главный офис которого расположен в этом районе.

"Учитывая, что земельный участок, который планировалось передать в аренду, находится возле объекта критической инфраструктуры, а застройка в непосредственной близости от таких объектов может нарушать функционирование критической инфраструктуры (отдельного ее объекта) и привести к потенциальной угрозе национальной безопасности и обороне Украины, Казначейство обратилось с заявлениями в Национальную полицию Украины и Офис Генерального прокурора", – сообщали в Госказначействе в ответ на запрос "Телеграфа".

Результатом этого обращения стало возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, потому что правоохранители заподозрили ООО "Апартбудгрупп" в использовании поддельного документа. А в рамках досудебного расследования был наложен арест на земельный участок, на который претендовала фирма, и на нежилое здание, расположенное на ней. А это лишило ее права выполнять какие-либо операции как с имеющимся имуществом, так и строить что-то новое. В попытке снять арест "Апартбудгруп" дошло до Киевского апелляционного суда, настаивая, что фабула уголовного производства надумана, а ограничения в возможности пользоваться землей, расположенным на ней "объектом" мешает осуществлять хозяйственную деятельность. 5 марта суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ОООшки.

А сегодня, 26 марта, Хозяйственный суд города Киева лишил "Апартбудгрупп" одного из основных козырей, а именно "отменил регистрацию права собственности ООО на объект недвижимого имущества (мусоросборник), что стало основанием для передачи территории вокруг расположенных памятников под застройку". Об этом у себя на странице в Facebook сообщил киевский активист и соучредитель памятникоохранного хаба "Цегла" Дмитрий Перов. С соответствующим иском в интересах государства в лице Киевского городского совета в суд еще в прошлом году обращалась Печерская окружная прокуратура Киева. Теперь "Апартбудгрупп" должна вернуть земельный участок 0,1479 га по ул. Белокур Екатерины, 6-Д общине, а перед тем привести ее в подходящее для использования состояние.