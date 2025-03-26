Кто помог "смотрящему за Киевом" сбежать за границу: появились новые детали

Фигурант дела о земельной коррупции смог скрыться от правосудия

Двое полицейских помогли бывшему депутату Киевского городского совета Денису Комарницкому выехать за границу. Их исключили из рядов Нацполиции, а СБУ уже вручила им подозрения.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции в Facebook. Отмечается, что полицейские были сотрудниками Управления стратегических расследований Закарпатской области, а вместе с ними уволен был и руководитель управления.

"Мы осуждаем любые проявления недобросовестности. Принцип нулевой толерантности действует без исключений. Департамент стратегических расследований и дальше будет действовать в рамках закона и принципов открытости и прозрачности. Каждый, кто изменяет присяге и поносит полицейские погоны, понесет ответственность", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в начале февраля НАБУ и САП провели обыски у Комарницкого, которого в СМИ называли "смотрящим за Киевом". Его имя неоднократно фигурировало в скандалах, связанных с непрозрачными застройками и распределением городских ресурсов. Также Комарницкого называли бизнес-партнером ресторатора и народного депутата Николая Тищенко.

Во время обысков в его доме было найдено более 7 миллионов долларов наличкой. При том сам экс-чиновник от правосудия скрывался на территории Украины, пока в марте журналисты не заметили его в столице Австрии.