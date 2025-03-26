"Все решает Россия": министр финансов США высказался об ослаблении санкций

Санкции против России: возможна ли их отмена?

Дальнейшая судьба санкций против России зависит от ее шагов на международной арене. Ослабление или усиление санкций, а также возможное возвращение РФ в SWIFT будет определяться ее действиями.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что любое ослабление или усиление ограничений будет рассматриваться исключительно ввиду поведения Кремля.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил о возможности частичного снятия санкций с России, если будет достигнуто перемирие в Черном море. По его словам, сейчас рассматривается 5-6 потенциальных пунктов соглашения, которые могут включать определенные послабления для Москвы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также высказал свою позицию по поводу санкционной политики. Он поддержал концепцию "мира через силу", предложенную Трампом, однако подчеркнул, что она не предусматривает автоматическую отмену санкций.

"Если завтра Россия объявит о полном возвращении к международно признанным границам Украины, тогда все санкции будут отменены. В противном случае – они останутся. Все зависит от того, готова ли Россия соответствовать нормам международного права", – заявил французский президент.

Макрон подчеркнул, что Украина уже дала согласие на прекращение огня без предварительных условий сроком на 30 дней, в то время как Россия пытается выдвигать собственные требования. На этом фоне вопрос санкций остается открытым, и решение Запада будет зависеть от дальнейших действий Кремля.

Ранее "Телеграф" писал о том, что США активизируют дипломатические усилия для достижения скорейшего прекращения войны между Украиной и Россией. Украинские чиновники опасаются, что администрация Дональда Трампа, стремясь к скорейшему урегулированию конфликта, может избегать вопроса ответственности России за многочисленные военные преступления.