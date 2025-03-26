Не миротворцы: заместитель Ермака сказал, кого действительно Европа должна отправить в Украину

Украина рассчитывает на мощное военное присутствие Европы, способное реально влиять на безопасность региона.

Украина нуждается не в символическом присутствии международных сил, а готовых к боевым действиям военных от европейских стран после завершения войны с Россией. Целью саммита в Париже является обеспечение безопасности Украины в будущем.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью AFP в преддверии саммита "Коалиции желающих" в Париже. "Нам не нужен просто факт присутствия Европы. Мы не нуждаемся в миротворцах, голубых шлемах или невооруженных наблюдателях. Нам необходимы войска, которые готовы к реальному противостоянию с угрозами", — подчеркнул Жовква.

По его словам, европейские страны должны подойти к этому вопросу серьезно. Киев рассчитывает на мощный военный контингент, способный эффективно действовать в условиях угроз, таких как ракетные удары или атаки беспилотников.

"Если Европа действительно хочет внести вклад в безопасность, ее действия должны быть соответствующими. Нам не нужны только пять или десять тысяч военных – важно не количество, а их готовность защищать и действовать в кризисных ситуациях ", – объяснил чиновник.

Он также отметил, что европейские военные могут быть вовлечены в охрану границы с Беларусью, что позволит Украине перебросить свои силы в более опасные регионы.

При этом подчеркнул, что размещение таких подразделений должно быть стратегически взвешенным: "Нам не нужно международное присутствие где-то во Львове, оно должно быть там, где действительно важно".

Ранее "Телеграф" писал о том, что США активизируют дипломатические усилия для достижения скорейшего прекращения войны между Украиной и Россией. Украинские чиновники опасаются, что администрация Дональда Трампа, стремясь к скорейшему урегулированию конфликта, может избегать вопроса ответственности России за многочисленные военные преступления