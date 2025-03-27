"Укрзалізниця" восстанавливается после кибератаки: можно ли уже купить билеты (фото)

Кассы также работают

"Укрзалізниця" возобновила онлайн-продажу билетов в приложении 27 марта после масштабной кибератаки на IT-системы компании. А в кассах можно вернуть проездной документ.

Соответствующее сообщение появилось на главной странице приложения "Укрзалізниці". Купить билеты можно, как обычно.

"Продажа билетов возобновилась. Находите рейсы и покупайте билеты как обычно", — указано в уведомлении.

Но купить можно не везде

В то же время на остальных сервисах, на которых можно было приобрести билеты, эта функция недоступна из-за технических работ.

Позже в компании уточнили, что на первом этапе будет работать только базовый функционал, в частности, продажа и возврат билетов на все направления в течение 20 суток.

"Наши вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране для подстраховки, а поезда — как и все дни до этого — курсируют по расписанию", — пишет пресс-служба Укрзалізниці.

Сервис работает не у всех

Подписчик "Телеграфа" прислал фотографию, что купить билеты все еще невозможно. На снимке, которым она поделилась, пишут следующее: "Железнодорожный сервис временно вышел из строя. Попробуйте позже — все наладится".

Корреспондент "Телеграфа" отметила, что также невозможно купить билеты и выбрать направление поезда. На фото видно, что экран белый, а вверху надпись: "Нужно немного времени для технических работ — скоро все починим. Попробуйте еще раз позже".

Приложение работает по-разному. К примеру, на другом смартфоне можно выбрать направление, а вот дату отправки, нет.

Кибератака на "Укрзалізницю" — что известно

Утром 23 марта "Укрзалізниця" испытала технический сбой, из-за которого возникли проблемы с онлайн-продажей, сервисами заказа услуг и справочной информацией.

Компания отметила, что кибератака действительно масштабная, но сбой не повлиял на движение поездов – они курсируют по графику.

Продажа онлайн-продажи билетов "Укрзаліници" в понедельник, 24 марта, была недоступен. Впрочем, пассажиры могли покупать билеты в кассах. У касс Центрального железнодорожного вокзала в Киеве собрались десятки человек, пытающихся приобрести билеты на рейсы.

Также 24-25 марта в кассах была запущена продажа билетов на международные рейсы. Если билет приобрести не удалось, проезд можно оформить прямо в поезде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как купить билет.