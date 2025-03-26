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"Никаких перспектив". Полковник ВСУ объяснил, чего ждать от "хотелок" Путина

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Владимир Путин
Владимир Путин. Фото Getty Images

Провести линию разграничения на карте может только титан, говорит офицер

На четвертом году полномасштабной войны с РФ и русские оккупанты, и Силы обороны продолжают вести боевые действия, не очень веря в положительный результат мирных переговоров. При этом российский диктатор Владимир Путин выдвигает все новые требования.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал полковник ВСУ, депутат Верховной Рады Сергей Рудык. Он объяснил, по его политическими ощущениями, к чему мы двигаемся.

Больше читайте в публикации: "Что люди нихр*на не знают, что депутаты — воюющий нардеп о мирных переговорах, фантомных голосованиях и зарплатах военным".

— Как военнослужащий, который уже четвертый год служит, я хотел бы передышки. Невозможно на одном дыхании служить, воевать. Граждане тоже достаточно страдают, особенно в прифронтовых регионах. Та же Запорожская область, где на прилет КАБ (корректируемой авиабомбы. — Ред.) уже практически не реагируют, — рассказывает офицер.

По его ощущениям, речь идет о "замораживании" боевых действий.

— Потому что я не вижу, как выполнить "хотелки", которые Путин периодически выдвигает. Очевидно, за пределами того, что мы читаем в СМИ, есть какие-то секретные протоколы. Ну, я так думаю. Но я читаю в СМИ, (если это не фейк), что обсуждали и прямо на карте прорисовывали, что отдать им [россиянам], а что отдать нам. Это каким титаном нужно быть, чтобы от имени украинского народа проводить эту линию: условно Мелитополь враги не отдадут, а Энергодар теоретически могут отдать, — объясняет нардеп.

По его словам, на войне россияне продолжают давить.

— У меня есть доступ к ежедневным отчетам о количестве прилетов в рамках нашей группировки (Оперативно-тактическая группировка "Запорожье". — Ред.). Ничего не изменилось. Количество FPV, КАБов, артиллерии, РСЗО такое же. Они как валили по Никополю, так и валят. Я не вижу предпосылок, что стороны реально думают над миром. Как мы можем остановиться и реально думать о мире, если Путин говорит снова обо всех областях? Поэтому я думаю, что пока речь идет о "заморозке". И даже за "заморозку" Путин торгуется, — добавил полковник ВСУ.

Он вспомнил бойцов на передовой, которым нужно держать фронт на фоне разговоров, что завтра "окончится война".

— Вы можете представить, как тяжело мотивировать людей воевать в этих условиях? А ничего не останавливается. Где эти 24 часа от Трампа? Где 100 дней? Поэтому мне хотелось бы думать о чем-то хорошем, но я пока не вижу никаких перспектив, — подытожил нардеп.

Напомним, ранее Сергей Рудык объяснил "Телеграфу", почему ВСУ потеряли Суджу и часть Курщины.

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#Владимир Путин #Замораживание #Сергей Рудык #Мирные переговоры