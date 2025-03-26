Укрепления не остановили врага. Полковник ВСУ объяснил потерю части Курщины

Полковник объяснил, почему командование ВСУ приняло решение об уходе

Недавний выход ВСУ из Суджи и потеря части территорий Курской области РФ произошли из-за перерезания врагом логистики украинских войск. Поэтому командование Сил обороны приняло решение об отходе.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал полковник ВСУ, депутат Верховной Рады Сергей Рудык. При этом он объяснил, почему стал возможным успех ВСУ в Курщине в августе 2024-го.

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— Во время Курской операции мы зашли в их фортификационные сооружения, а там не было людей. Там были единицы российских срочников. Поэтому наличие фортификаций не остановило, – рассказывает офицер.

Он также объяснил, почему ВСУ не удалось остановить россиян, когда те пошли в контрнаступление на Курщине.

— Когда происходит прорыв, маловероятно, что фортификационные сооружения могут остановить врага, особенно если они работают по схеме окружений. Там же не лобовая…

Обратите внимание, как мы потеряли часть Курской области, которая была под нашим контролем — путем перерезания основных магистральных путей. Когда теряется возможность обеспечивать Силы обороны техникой, едой, водой и всем необходимым. Тогда командование принимает решение о выходе. Лобового столкновения и победы у противника там не было, — добавил Сергей Рудык.

Напомним, "Телеграф" писал, что в Forbes назвали одно из неприятных последствий Курской операции: ВСУ потеряли много танков, чем могли себе позволить.