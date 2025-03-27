ВСУ отбросили армию РФ на горячем направлении фронта, но враг давит (карты боев)

С начала минувших суток произошло 208 боевых столкновений

Полномасштабная война в Украине длится 1128-й день. Силы обороны отбросили россиян в одном из направлений Донецкой области, но враг все еще имеет продвижение в других селах.

Об этом сообщает DeepState. Аналитики также показали, как выглядит карта боев по состоянию на 27 марта.

По данным ресурса, защитники отбросили противника в Котлино. Это Покровское направление, где ведутся самые ожесточенные бои.

"Россияне продвигаются возле Екатериновки, в Тернах, Днепроэнергии и Песчаном", — говорится в сообщении.

Что говорят в Генштабе

По состоянию на 22:00 26 марта в Генштабе сообщили, что с начала суток произошло 208 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки и Загрызово, продолжается одно боестолкновение.

Четырнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Копанки, Ямполовка, Новосергиевка, в сторону Нового, Колодязов и Новомихайловки. Наши защитники отбили 13 атак противника, продолжается одно боестолкновение.

Враг 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 87 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов — в районах населенных пунктов Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Возрождение, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Покровск и Преображенка. Одно боестолкновение продолжается.

"По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 293 оккупанта, 177 из них — безвозвратно. Также наши защитники уничтожили танк, десять единиц автомобильной техники, восемь мотоциклов, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, две портативные станции радиоэлектронной борьбы, пять спутниковых терминалов и миномет противника", — говорится в сообщении.

Что в Курской области

Двадцать пять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 340 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня, нанес 12 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб.

Ранее "Телеграф" писал, что у россиян появились новые площадки для запуска дронов.