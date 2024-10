"Украинская бронетехника" подписала соглашение с Czechoslovak Group по производству 155-мм снарядов

На полях DFNC2: Международный форум оборонных индустрий

Компания "Украинская бронетехника" подписала пакет документов о сотрудничестве с чешским холдингом Czechoslovak Group (CSG).

Об этом сообщает корреспондент "Милитарного" с места событий.

Одно соглашение касается поставок комплектующих, а другое – лицензирование производства боеприпасов (передача технологии и документации по производству артиллерийских выстрелов).

До конца этого года будет продолжаться процесс получения лицензии, а производство планируется начать в начале 2025 года.

"Планируем за следующий год производство и поставку около 100 000 боеприпасов, а в 2026-м – более 300 000. Процесс подготовки оборудования уже начался", – сообщил "Милитарному" руководитель компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Он отметил, что часть боеприпасов будет производиться в Украине, а часть – в Чехии. Такая кооперация позволит компаниям увеличить количество производства боеприпасов и удешевить стоимость готового выстрела.

Заключение соглашения между "Украинской бронетехникой" и Czechoslovak Group. Фото: "Милитарный"

Увеличение объемов поставок таких боеприпасов, очевидно, одна из ключевых проблем обеспечения ВСУ как собственными силами, так и с помощью поставок от партнеров.

Речь идет о производстве стандартных 155-мм осколочно-фугасных боеприпасов 155 MM HE M107, а также 155-мм боеприпасов 155 MM HE ER-BВ VMK/MKM (боеприпас дальностью 43 км с блоком Base Bleed) и 155-мм боеприпасов 155 MM HE ER-BT VMK/MKM (боеприпас дальностью 37 км с блоком Boat Tail). Кроме того, планируется производство других артиллерийских выстрелов, а также танковых выстрелов натовского калибра.

Отметим, что в апреле 2024 года в интервью Reuters генеральный директор компании Михал Стрнад рассказал, что рассматривает возможность совместного производства с украинской компанией. Подписание документов с компанией "Украинская бронетехника" является реализацией этой стратегии развития холдинга CSG.

До этого Михал Стрнад отмечал, что речь идет именно о производстве артиллерийских боеприпасов.

Производство артиллерийских снарядов на VOP Nováky в Словакии. Фото: Czechoslovak Group

Дополнительно Czechoslovak Group планирует производить в Украине и другую оборонную продукцию, например запасные части к бронетехнике, изделия из бронированной стали и т.д.

Czechoslovak Group (CSG) объединяет производственные мощности многих европейских заводов и является одним из крупнейших производителей артиллерийских выстрелов в Евросоюзе (заводы MSM, ZVS, VOP Словакия, FM Granada, Испания, Сербия и т.д.). Напомним, что компания планирует инвестировать миллионы евро в создание совместных оборонных предприятий на территории Украины для поддержки оборонного сектора.