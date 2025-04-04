Укр

Россия нанесла удар по Кривому Рогу, очень много жертв (фото)

Автор
Мария Назарова
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Телеграф Новость обновлена 04 апреля 2025, 19:37

В пятницу, 4 апреля, в Кривом Роге Днепропетровской области во время воздушной тревоги прозвучал взрыв, в результате вражеской атаки уже известно о 12 погибших и более 50 раненых.

Об этом глава Криворожской ОВА Александр Вилкул сообщил в Telegram.

"Проклятые москали ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона. В настоящее время уже 12 погибших, раненых более 50", — говорится в публикации.

Также сообщается, что в некоторых районах города после взрыва пропал свет.

Новость обновляется…

Теги:
#Ракеты #Взрывы #Кривой Рог #Фото