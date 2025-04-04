Это самая большая крепость Украины: где она находится и чем особенная (фото)

Это крупнейшее средневековое фортификационное сооружение Украины и одно из наиболее сохранившихся в Восточной Европе.

Одесская область, крупнейшая область Украины, издавна привлекала различные культуры, которые строили свою жизнь на ее соленых побережьях, степях и поймах рек. Природные прелести манят людей разных этносов со времен позднего палеолита. К счастью, здесь сохранились следы некоторых эпох, в частности, знаменитый форпост в Белгород-Днестровском.

Это уникальное место, где на площади 9 гектаров переплелись истории античной Тиры и средневекового Аккермана. Здесь царили греки, даки, генуэзцы, литовцы, молдаване и турки.

От Тиры к Аккерману: страницы истории

Древнегреческая Тира и средневековая крепость Аккерман – это два крыла одной истории, переплётшееся в веках. В V веке до нашей эры здесь бурлила жизнь типичного античного города: прямые улицы, каменные дома, многочисленные мастерские. Находки археологов свидетельствуют, что к берегам Тиры присоединялись корабли со всего мира: Средиземноморья, Африки, Греции и даже Азии. После греков здесь жили даки, анты, русичи Древней Руси. А шесть веков назад пришло время возведения неприступной крепости.

Аккерманская крепость: величие и мощь

Потомкам достался по наследству настоящий гигант площадью 9 гектаров, когда-то насчитывавший 34 башни. Сегодня мы можем увидеть 26 стен, толщина которых достигает пяти метров. Строительство и перестройки длились не одно столетие, и именно благодаря этим модернизациям крепость смогла стоять на страже этого стратегического мыса более 600 лет.

Аккерман был автономным городом за высокой стеной, протянувшейся почти на два километра в длину и достигав 15 метров в высоту. То, что мы видим сегодня, – это лишь отголосок былого величия.

Трудно представить, как на таком небольшом клочке земли размещался целый гарнизон, но этот камерный двор – сердце крепости, ее прообраз. Цитадель – так называют это место, с которого в XIV веке началась оборонительная история Аккермана. В то время внутреннее пространство было оплетено деревянными переходами и галереями, что позволяло быстро перемещаться между стенами и держать оборону. Здесь все было необходимо для жизни и защиты: комендантская башня, жилые комнаты, наблюдательные пункты, арсенал и церковь.

Как и в каждой средневековой крепости, здесь нашлось место для двух самых ужасных помещений: тюрьмы и застенки. Современные реконструкции воспроизводят атмосферу тех времен, демонстрируя орудия пыток и наказаний.

Первыми фортификаторами на этой земле историки называют генуэзцев. Итальянцы умело руководили этим стратегическим местом, несмотря на то, что земли принадлежали Золотой Орде. Впоследствии здесь хозяйничали литовские и молдавские князья, но самый большой след оставили османы. Турки властвовали здесь более 300 лет, значительно построили и укрепили крепость, дав ей название Аккерман, что в переводе означает "белая крепость".

Аккерман сегодня: путешествие в прошлое

Современная крепость имеет форму неправильного многоугольника, каждый угол и каждая площадь которого имеют не только эстетическое, но и функциональное значение. Крепость делится на четыре двора, каждый из которых играл свою роль в обороне и жизни города. Сначала была возведена цитадель, затем гарнизонный двор, впоследствии гражданский, а уже во времена турецкого владычества появился карантинный двор.

В средние века Белгород-Днестровский являлся важным торговым центром, через который проходил путь из Восточной Европы в Западную. Поэтому Аккерманская крепость не только защищала город, но и способствовала развитию торговли.

Впоследствии карантинный двор, где путешественники ждали разрешения на въезд в город, стал напоминать современные курорты с развлечениями и удобствами. И все же, как хорошо, что мы живем не в средневековье! Ведь сегодня каждый желающий может свободно посетить все дворы и башни крепости, оценить ее величие и мощь без разрешения султана или коменданта.

Посетить крепость модная по адресу Одесская область, г. Белгород-Днестровский, ул. Ушакова, 2В. Она открыта каждый день без выходных с 8:00 до 20:00.

Аккерманская крепость и сегодня, спустя 600 лет, поражает своей оборонительной мощью. Она привлекает не только тех, кто ищет новых впечатлений, но и тех, кто стремится прикоснуться к истории.

Ранее "Телеграф" рассказывал о крепости, которая стала символом расцвета и упадка Гетманщины. Она расположена на берегу реки Сейм в городе Батурин Черниговской области.