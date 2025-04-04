В Польше задержаны четыре украинца: за что им светит до 5 лет тюрьмы

Прокуратура запретила им уезжать из Польши

Четверым украинцам в Польше грозит тюремный срок до 5 лет за жестокое обращение с животными. Полиция Кракова поймала их на перевозке около 60 кошек и собак в неприемлемых условиях.

Животные были заперты в тесных грязных клетках, некоторые нуждались в немедленном лечении. Об этом сообщает пресс-служба польской полиции.

По информации полиции, случай произошел 21 марта этого года. Сотрудники городской стражи заметили подозрительные грузовики в районе Ляска Борковского. Прибывшие на место полицейские проверили документы четырех граждан Украины в возрасте от 20 до 46 лет и осмотрели два грузовых автомобиля.

Полицейские обнаружили, что мужчины перевозили животных в ужасных условиях. В машинах не было нормальной вентиляции и отопления, а собаки и кошки сидели в грязных клетках, иногда несколько животных в одной. Сотрудники Краковского общества защиты животных подтвердили, что так перевозить животных нельзя.

Украинцев обвинили в издевательстве над животными и использовании поддельных паспортов для них, пишет пресс-служба полиции. Прокуратура запретила им уезжать из Польши, установила денежный залог и полицейский надзор.

Также у мужчин изъяли паспорта. За совершенное им грозит до 5 лет лишения свободы.

Все 33 собаки и 23 кота теперь в приюте, где они получают необходимую ветеринарную помощь, говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из Польши выгнали украинца, работавшего курьером. Он с телескопической дубинкой напал на гулявшего с 10-летним сыном мужчину.