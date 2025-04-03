Новая эра торговых отношений США. Все о тарифах Трампа и причинах их введения

Ряд стран не попал в список Трампа

Введенные президентом США Дональдом Трампом новые тарифы на импортные товары не коснутся России, Беларуси и нескольких государств. Все новые пошлины направлены на разные сектора экономики и страны.

"Телеграф" расскажет, какие тарифы вводит Трамп и с какой целью. В список президента США попало немало государств, но среди них есть и безлюдные острова.

Почему Трамп вводит тарифы

Как отмечала администрация США, Штаты вынуждены пойти на такой шаг, ведь они хотят добиться "справедливости" в международной торговле. Также Трамп видит в этих пошлинах защиту американских производителей от "несправедливой" торговли других стран. ​

Однако, по мнению некоторых экспертов, такой шаг может иметь для США негативные последствия, поскольку новые пошлины вполне могут ударить по американскому рынку. После их введения большинство товаров начнет дорожать и этот процесс будет длиться 2-3 года.

Какие тарифы ввел Трамп

2 апреля Трамп объявил о введении нескольких тарифов для мира, в том числе базовый тариф 10% для всех стран и "взаимный", определенный Штатами. Также будут введены 25% пошлины на все автомобили. Минимальный базовый тариф все страны начнут платить с 5 апреля, а "взаимные" вступят в силу с 9 апреля.

Заметим, что базовый тариф касается всех стран, поэтому эти 10% будут прибавляться ко второму тарифу. К примеру, на китайские товары тариф составит 44% (34+10), на товары из ЕС – 30% (20+10).

В то же время Канада и Мексика пока не подпадают под действие взаимных тарифов. Россия, Беларусь, Северная Корея и Куба тоже не будут иметь новые пошлины, ведь, по мнению администрации Трампа, эти страны "уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, и наши ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами". А вот Украина имеет от Штатов базовую пошлину в 10%.

​Тарифные ставки для стран:

Китай: 34%

ЕС: 20%

Вьетнам: 46%

Япония: 24%

Южная Корея: 25%

Таиланд: 36%

Швейцария: 31%

Камбоджа: 49%

Тайвань: 32%

Малайзия: 24%

Индия: 26%

Ранее Телеграф рассказывал, что в США хотят осудить тарифную политику Трампа. Сенат уже готовит резолюцию.