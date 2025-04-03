Новая эра торговых отношений США. Все о тарифах Трампа и причинах их введения
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Ряд стран не попал в список Трампа
Введенные президентом США Дональдом Трампом новые тарифы на импортные товары не коснутся России, Беларуси и нескольких государств. Все новые пошлины направлены на разные сектора экономики и страны.
"Телеграф" расскажет, какие тарифы вводит Трамп и с какой целью. В список президента США попало немало государств, но среди них есть и безлюдные острова.
Почему Трамп вводит тарифы
Как отмечала администрация США, Штаты вынуждены пойти на такой шаг, ведь они хотят добиться "справедливости" в международной торговле. Также Трамп видит в этих пошлинах защиту американских производителей от "несправедливой" торговли других стран.
Однако, по мнению некоторых экспертов, такой шаг может иметь для США негативные последствия, поскольку новые пошлины вполне могут ударить по американскому рынку. После их введения большинство товаров начнет дорожать и этот процесс будет длиться 2-3 года.
Какие тарифы ввел Трамп
2 апреля Трамп объявил о введении нескольких тарифов для мира, в том числе базовый тариф 10% для всех стран и "взаимный", определенный Штатами. Также будут введены 25% пошлины на все автомобили. Минимальный базовый тариф все страны начнут платить с 5 апреля, а "взаимные" вступят в силу с 9 апреля.
Заметим, что базовый тариф касается всех стран, поэтому эти 10% будут прибавляться ко второму тарифу. К примеру, на китайские товары тариф составит 44% (34+10), на товары из ЕС – 30% (20+10).
В то же время Канада и Мексика пока не подпадают под действие взаимных тарифов. Россия, Беларусь, Северная Корея и Куба тоже не будут иметь новые пошлины, ведь, по мнению администрации Трампа, эти страны "уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, и наши ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами". А вот Украина имеет от Штатов базовую пошлину в 10%.
Тарифные ставки для стран:
- Китай: 34%
- ЕС: 20%
- Вьетнам: 46%
- Япония: 24%
- Южная Корея: 25%
- Таиланд: 36%
- Швейцария: 31%
- Камбоджа: 49%
- Тайвань: 32%
- Малайзия: 24%
- Индия: 26%
Ранее Телеграф рассказывал, что в США хотят осудить тарифную политику Трампа. Сенат уже готовит резолюцию.