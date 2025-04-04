"Укрзализныця" раздала немалые бонусы после масштабного сбоя: кто и сколько получил

Во время сбоя все данные у пользователей приложения исчезли

"Укрзализныця" насчитала дополнительные 10 тысяч бонусов ("обнимашек") пользователям после масштабного сбоя. Еще люди получили эксклюзивную награду.

Об этом сообщила пресс-служба транспортной компании. Отмечается, что возобновление работы порталов "Укрзализныци" длилось несколько дней после кибератаки.

В компании объяснили, что во время сбоя все данные у пользователей приложения исчезли, однако "Укрзализныця" оперативно вернула их.

"А еще мы дополнительно насчитали +10 000 обнимашек и эксклюзивную награду каждому из вас в знак нашей благодарности за понимание и поддержку железнодорожников в сложный для нас момент", — говорится в сообщении.

"Укрзализныця" добавляет, что скидки и предложения от партнеров, на которые можно будет потратить бонусы, появятся на аккаунтах позже. "Телеграф" проверил, действительно ли данные о поездках и бонусах вернулись. И как оказалось — да, уже даже доступны дополнительные 10 тысяч "обнимашек".

Напомним, "Укрзализныця" запустила обновленный поезд внутри, которого кондиционер и USB. Поезд будет курсировать по маршруту Киев – Чернигов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пассажиры массово сетуют на продажу билетов УЗ, ведь иногда приходится переплачивать почти в три раза.