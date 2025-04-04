"Такие живут в Крыму и на Кавказе": украинцев испугало ядовитое существо (видео)
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Ядовитая опасность? В Украине заметили гигантское насекомое.
В Днепропетровской области на высохшей почве местные жители заметили огромную сколопендру. Видео с этим существом быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну комментариев и недоумение.
Что это за существо?
По предварительным оценкам, на видео, вероятно, зафиксирована Scolopendra cingulata – одна из самых больших многоножек Европы. Обычно они проживают в Крыму, Кавказе и Средиземноморье. Их укус очень болезненный и может вызвать сильный отек, горячку и аллергическую реакцию.
Что говорят в соцсетях?
Пользователи Telegram активно обсуждают появление сколопендры в регионе, где ее раньше не замечали:
- "Это не наши, если я не ошибаюсь, это Scolopendra cingulata. Такие живут на Кавказе и в Крыму, мега ядовиты".
- "А когда-то динозавры были. Вот странность, представляете?"
- "Осторожно, она может быть смертельно опасна!"
- "Привезено бананами и ананасами".
Как она здесь оказалась?
Есть несколько версий:
- Потепление климата способствует передвижению южных видов на север.
- Могла приехать вместе с грузом фруктов или древесины.
- Кто выпустил ее после содержания дома как экзотическое животное.
Что делать, если увидели сколопендру?
- Не трогайте ее руками.
- Если она вошла в дом, лучше аккуратно выловить и вынести на улицу.
- При укусе – немедленно обращайтесь к врачу.
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