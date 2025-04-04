"Такие живут в Крыму и на Кавказе": украинцев испугало ядовитое существо (видео)

Ядовитая опасность? В Украине заметили гигантское насекомое.

В Днепропетровской области на высохшей почве местные жители заметили огромную сколопендру. Видео с этим существом быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну комментариев и недоумение.

Что это за существо?

По предварительным оценкам, на видео, вероятно, зафиксирована Scolopendra cingulata – одна из самых больших многоножек Европы. Обычно они проживают в Крыму, Кавказе и Средиземноморье. Их укус очень болезненный и может вызвать сильный отек, горячку и аллергическую реакцию.

Что говорят в соцсетях?

Пользователи Telegram активно обсуждают появление сколопендры в регионе, где ее раньше не замечали:

"Это не наши, если я не ошибаюсь, это Scolopendra cingulata. Такие живут на Кавказе и в Крыму, мега ядовиты".

"А когда-то динозавры были. Вот странность, представляете?"

"Осторожно, она может быть смертельно опасна!"

"Привезено бананами и ананасами".

Как она здесь оказалась?

Есть несколько версий:

Потепление климата способствует передвижению южных видов на север. Могла приехать вместе с грузом фруктов или древесины. Кто выпустил ее после содержания дома как экзотическое животное.

Что делать, если увидели сколопендру?

Не трогайте ее руками.

Если она вошла в дом, лучше аккуратно выловить и вынести на улицу.

При укусе – немедленно обращайтесь к врачу.

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