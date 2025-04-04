Чемпионат Украины по футболу, 23-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В первенстве Украины проходят решающие игры

В пятницу, 4 апреля, матчем "Ингулец" – "Оболонь" стартует 23-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2024/25. В прошлом туре "Ингулец" сыграл вничью с середняком лиги.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече тура сыграют "Александрия" и "Кривбасс".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)

Пятница, 4 апреля

15:30. "Ингулец" – "Оболонь"

Суббота, 5 апреля

13:00. "Ворскла" – "Заря"

15:30. "Черноморец" – ЛНЗ

Воскресенье, 6 апреля

13:00. "Александрия" – "Кривбасс"

15:30. "Динамо" – "Левый Берег"

18:00. "Шахтер" – "Верес"

Понедельник, 7 апреля

15:30. "Колос" – "Рух"

18:00. "Полесье" – "Карпаты"

Турнирное положение команд после 22 тура УПЛ

Напомним, "Черноморец" объявил о подписании контракта с известным украинским футболистом Ярославом Ракицким. Ярослав "прославился" тем, что играл в российском "Зените" во время войны на Донбассе, но после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину расторг контракт с питерским клубом.