Чемпионат Украины по футболу, 23-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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В первенстве Украины проходят решающие игры
В пятницу, 4 апреля, матчем "Ингулец" – "Оболонь" стартует 23-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2024/25. В прошлом туре "Ингулец" сыграл вничью с середняком лиги.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече тура сыграют "Александрия" и "Кривбасс".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)
Пятница, 4 апреля
15:30. "Ингулец" – "Оболонь"
Суббота, 5 апреля
13:00. "Ворскла" – "Заря"
15:30. "Черноморец" – ЛНЗ
Воскресенье, 6 апреля
13:00. "Александрия" – "Кривбасс"
15:30. "Динамо" – "Левый Берег"
18:00. "Шахтер" – "Верес"
Понедельник, 7 апреля
15:30. "Колос" – "Рух"
18:00. "Полесье" – "Карпаты"
Напомним, "Черноморец" объявил о подписании контракта с известным украинским футболистом Ярославом Ракицким. Ярослав "прославился" тем, что играл в российском "Зените" во время войны на Донбассе, но после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину расторг контракт с питерским клубом.