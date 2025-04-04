Полмиллиарда на ремонт дорог хотят потратить в Кривом Роге во время войны
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Город в 62 км от линии фронта
В Кривом Роге на ремонт дорог на четвертый год полномасштабного вторжения хотят потратить полмиллиарда гривен. Речь идет о ямочном ремонте, а не о капитальном.
Об этом свидетельствуют данные портала Рrozorro. Заказчик тендера Департамент развития инфраструктуры города исполкома Криворожского городского совета.
Предмет закупки — текущий ремонт улиц и дорог коммунальной собственности города. Конечным сроком предоставления услуг указано 31 декабря 2025 года. На благоустройство дорог в Кривом Роге хотят потратить 583 199 220,00 грн.
Дата обнародования информации на сайте – 17 марта. Конечный срок представления тендерных предложений — 25 марта 2025 года. Начало аукциона — 27 марта 2025 года.
На портале говорится, что тендер можно было снизить на 2 915 996,10 грн, однако это не сделали. Аукцион выиграло ООО "ВЕСТАШЛЯХБУД", которое за 583 199 220,00 грн в течение года будет ремонтировать дороги в Кривом Роге.
Отметим, что город находится в более чем 60 км от линии фронта, однако его почти ежедневно обстреливает российская армия.
Напомним, что скандальную криворожскую депутатку заметили на авто за 2 миллиона.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в городке под Покровском объявили интересный тендер на дороги.