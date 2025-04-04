Трамп заявил, что Украина и Россия уже готовы подписать перемирие: о чем речь

47-й американский президент не забыл упомянуть и о Европе

Президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин готовы заключить соглашение по урегулированию войны. Уже заметны значительные успехи в разговорах на этот счет.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту самолета, направляясь из Вашингтона в Майами. По его словам, Европа так и не смогла добиться хотя бы маленьких успехов в договоренности с Путиным, в отличие от Штатов.

"Он (Зеленский — Ред.) готов заключить соглашение, — сказал Трамп, добавив, что разговаривал с ним "не так давно". — И я думаю, что президент Путин готов пойти на соглашение".

Трамп уверен в своем успехе в договоренности с Путиным и окончании войны в Украине. В то же время, комментировать переговоры Штатов с представителем РФ Кириллом Дмитриевым американский лидер не захотел.

"Просто скажу, что сейчас ведутся очень хорошие разговоры на тему Украина – РФ", – сказал он.

В то же время, Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Украина продемонстрировала свою готовность к прекращению войны, а вот Кремль нарушает условия прекращения огня.

"Через недели мы узнаем, готова ли Россия закончить войну", — добавил Рубио.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американский эксперт назвал ключевое условие, когда Путин сядет за стол переговоров по Украине.