Рекордные долги по микрозаймам: украинцы за год должны МФО более 15 миллиардов

Микрокредиты в Украине бьют рекорды: почему количество кредитов стабильно, а долги — растут.

Микрокредиты по открытым данным — новый тренд, активно набирающий обороты в Украине. Их выдают через несколько минут без звонков и проверок — достаточно нескольких кликов.

Но так ли все безопасно, как кажется? "Телеграф" разбирался, как это работает, какие риски, и какие альтернативы.

По официальным данным Национального банка Украины:

В 1,7 раза выросли долги украинцев перед микрофинансовыми организациями – с 9,3 до 15,77 млрд грн.

В 2024 году было оформлено более 8,3 млн микрокредитов на общую сумму 51,69 млрд грн — это на 27% больше, чем годом ранее.

Средний размер ссуды — 6 217 грн.

Ежемесячно оформляли примерно 693 тыс. кредитов , а пик пришелся на 3-й квартал — до 729 тыс. договоров в месяц .

, а пик пришелся на 3-й квартал — до . В конце года активность уменьшилась, но началось погашение долгов, благодаря чему общая сумма задолженности несколько снизилась.

Впрочем, несмотря на это, общий объем долга перед МФО остался рекордным.

Что такое микрокредиты Open Data?

Это кредиты, выдаваемые на основе открытых данных о человеке — в частности, из государственных реестров. Например, компания может узнать, работает ли лицо официально, является ли ФЛП, имеющим доходы, имущество и т.д. И на основе этого автоматически (!) принимает решение: дать деньги или нет.

Такие кредиты обычно:

оформляются онлайн через несколько минут;

не нуждаются в поручителях или справках о доходах;

имеют высокие процентные ставки – до 500% годовых (!).

В чем опасность?

Невиданные проценты. Взяли 2 000 грн, а вернуть нужно 5 000 – классика для микрофинансовых организаций. Сомнительная обработка данных. Данные могут использоваться без согласия или без понятного объяснения, куда именно они попадают. Круглосуточные звонки. При просрочке кредита – звонки коллекторов, давление на родственников, спам в мессенджерах. Отсутствие полноценной проверки заемщика. Система работает "на автомате", потому можно получить деньги без работы, но с большими рисками потерять последнее.

Как проверить себя в Open Data?

Чтобы узнать, какая информация о вас есть в открытом доступе:

Зайдите на портал data.gov.ua

Проверьте себя в YouControl

Посмотрите в реестре должников и Едином госреестре.

Каковы альтернативы микрокредитам?

Банковские кредиты. Дольше, но дешевле. К примеру, кредитная карта — это 36–45% годовых, а не 500%.

Дольше, но дешевле. К примеру, кредитная карта — это 36–45% годовых, а не 500%. Финансовые приложения. Monobank, Приват 24 и другие предлагают микрозаймы под более низкий процент.

Monobank, Приват 24 и другие предлагают микрозаймы под более низкий процент. Ссуда от родственников или знакомых. Беспроцентная помощь – если повезет.

Беспроцентная помощь – если повезет. Рассрочка в магазине. Зачастую выгоднее, чем брать кредит на покупку.

Какие правила следует знать?

Читайте договор. Даже если он в электронном виде – там может быть скрыт "мелкий шрифт".

Даже если он в электронном виде – там может быть скрыт "мелкий шрифт". Не берите кредит до зарплаты, если не уверены, что вернете.

если не уверены, что вернете. Проверяйте, есть ли у компании лицензия НБУ.

Не соглашайтесь на обработку персональных данных без понимания, куда они уходят.

Микрокредиты по Open Data – это удобно, но очень рискованно. Если уж берете – делайте это сознательно. И лучше выбирайте проверенные альтернативы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что банки и другие финансовые учреждения имеют право взимать задолженность даже после смерти должника. Однако для этого кредиторы должны соблюдать определенные законодательные сроки.