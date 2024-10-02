Около 80% украинцев одобряют достройку атомных блоков на Хмельницкой АЭС, — "Рейтинг"

Больше всего поддерживают этот проект молодежь и жители восточных областей

Около 80% украинцев одобряют достройку атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Об этом говорят результаты исследования социологической группы "Рейтинг" — "Деятельность энергетического комплекса Украины: оценки и практики потребителей".

В частности, 41% респондентов полностью поддерживают эту инициативу, а еще 36% скорее положительно ее оценивают. Против достройки выступают 17% опрошенных. Больше всего поддерживают этот проект молодежь и жители восточных областей.

Что касается развития атомной энергетики в целом, то 38% респондентов считают его однозначно необходимым, а 40% — скорее необходимым. В то же время 12% украинцев считают это направление скорее ненужным, а 5% — однозначно ненужным.

Опрос проводился среди населения Украины старше 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также областей, где отсутствует украинская мобильная связь. Выборка составляет 1000 респондентов, результаты взвешены в соответствии с актуальными данными Госстата. Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) в период с 20 по 23 сентября 2024 года.

Напомним, достройка третьего энергоблока Хмельницкой АЭС планируется в течение трех лет, а четвертого — через год-полтора после завершения третьего. Ожидается, что оба блока добавят в энергосистему дополнительно 2,2 ГВт мощности.

Ранее специальный представитель США Пенни Прицкер во время визита в Киев отметила, что достройка энергоблоков ХАЭС — оптимальныій шаг для решения проблемы дефицита мощности в Украине.

В июле Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект № 11146, регулирующий размещение, проектирование и строительство энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.