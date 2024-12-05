Государственный оператор тыла закупил фейковые украинские куртки, их отшили во Вьетнаме, — предприниматель Митрохин

Компания "Фарминко Норд" выиграла тендер на поставку зимних маскировочных костюмов и ветрозащитных курток для украинских военных. Однако вместо того, чтобы изготовить форму в Украине, заказ был передан во Вьетнам, где продукция была изготовлена ​​с нарушением технических требований и за пределами сроков. Об этом в своей колонке рассказал предприниматель, владелец компании МИК Олег Митрохин.

Этот случай стал результатом нежелания Государственного оператора тыла работать с реальным национальным производителем. В результате — задержка поставок как минимум на 3 месяца, ненадлежащее качество изготовленной продукции (и безопасности, и комфорта для военных), потерянные рабочие места для украинцев и потраченные на вьетнамцев украинские налоги, объясняет бизнесмен.

Такие инциденты показывают, что отсутствие требований локализации, то есть обязательного производства продукции оборонного назначения в Украине — это не просто экономическая, а стратегическая ошибка. Тем более, когда заказы передаются в страну, которая занимает показательно нейтральную позицию по нашей войне и является главным партнером России в Юго-Восточной Азии.

Украинская легкая промышленность способна обеспечить вооруженные силы всем необходимым, возвращая до 40% денег обратно в бюджет в виде налогов, создавая десятки тысяч рабочих мест. Когда продукция производится внутри страны, риски задержек или срывов поставок минимизируются, а возможности контроля — наоборот — расширяются, резюмирует Митрохин.

Олег Митрохин — бизнесмен, владелец компании МИК. Компания МИК — ведущий украинский производитель спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.