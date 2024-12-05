Державний оператор тилу закупив фейкові українські куртки, їх відшили у Вʼєтнамі, — підприємець Мітрохін

Компанія "Фармінко Норд" виграла тендер на постачання зимових маскувальних костюмів і вітрозахисних курток для українських військових. Однак замість того, щоб виготовити форму в Україні, замовлення було передано до В’єтнаму, де продукція була виготовлена з порушенням технічних вимог і абсолютно за межами строків. Про це у своїй колонці розповів підприємець, власник компанії МІК Олег Мітрохін.

Цей випадок став результатом небажання Державного оператора тилу працювати з реальним національним виробником. В результаті — затримка постачань як мінімум на 3 місяці, неналежна якість виготовленої продукції (і щодо безпеки, і щодо комфорту для військових), втрачені робочі місця для українців і витрачені на вʼєтнамців українські податки, пояснює бізнесмен.

Такі інциденти показують, що відсутність вимог локалізації — тобто обовʼязкового виробництва продукції оборонного призначення в Україні — це не просто економічна, а стратегічна помилка. Тим більше коли замовлення передаються до країни, яка займає показово "нейтральну" позицію по нашій війні та є головним партнером Росії у Південно-Східній Азії.

Українська легка промисловість здатна забезпечити Збройні сили всім необхідним, повертаючи до 40% грошей назад у бюджет у вигляді податків, створюючи десятки тисяч робочих місць. Коли продукція виробляється всередині країни, ризики затримок або зривів поставок мінімізуються, а можливості контролю — навпаки — розширюються, резюмує Мітрохін.

Олег Мітрохін — бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК — провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки.