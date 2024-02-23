В Киеве "освободили" от рекламных вывесок памятник архитектуры (фото)

С фасада исторического здания сняли десятки конструкций

На текущей неделе в Печерском районе Киева коммунальщики демонтировали десятки вывесок с дома, который является памятником архитектуры местного значения. Всего было "освобождено" от незаконной рекламы более 65 м².

Нарушителям закона о размещении в столице рекламы грозит административное наказание в виде штрафа.. Об этом рассказали на официальной странице Управления по вопросам рекламы КГГА и КП "Киевреклама" в Фейсбук.

Так, столичные коммунальщики расчистили пространсво возле станции метро "Арсенальная" и демонтировали незаконные рекламные вывески с дома-"самолета", который располагается по улице Ивана Мазепы, 3. Это здание было возведено еще в 30-х годах XX века и является памятником архитектуры местного значения. Архитектурный ансамбль этого сооружения был градостроительной доминантой панорамы правобережья Киева XX века.

С фасада историчесеского здания всего сняли 25 конструкций общей площадью 65 м².

Фасад дома-"самолета" очистили от рекламных вывесок

Коммунальщики напомнили, что на домах, относящихся к архитектурному наследию местного или национального значения, размещение вывесок или рекламных средств возможно только в виде отдельных объемно-пространственных букв без подложки.

Фасад дома-"самолета" очистили от рекламных вывесок

Стоит отметить, что дом-"самолет" был построен по проекту архитектора Иосифа Каракиса еще в 30-х годах XX века в форме самолета с корпусами-крыльями. Жилье здесь предназначалось для партийных чиновников, которые при переносе столицы в 1934 году из Харькова в Киев заселились в нем.

Дом располагается по улице Ивана Мазепы, 3 и является памятником архитектуры местного значения.

Легендарный дом-"самолет" располагается по улице Ивана Мазепы, 3

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве попросили убрать рекламу из общественного транспорта. На сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось предложение об ограничении рекламных вывесок в общественном транспорте столицы. Автор петиции уверена, что именно это способно обеспечить более комфортную и безопасную среду для пассажиров.