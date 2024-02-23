У Києві "звільнили" від рекламних вивісок пам’ятник архітектури (фото)

З фасаду історичної будівлі зняли десятки конструкцій

Цього тижня у Печерському районі Києва комунальники демонтували десятки вивісок із будинку, який є пам’яткою архітектури місцевого значення. Усього було "звільнено" від незаконної реклами понад 65 м².

Порушникам закону про розміщення в столиці реклами загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу. Про це розповіли на офіційній сторінці Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама" у Фейсбуку.

Так, столичні комунальники розчистили простір біля станції метро "Арсенальна" та демонтували незаконні рекламні вивіски з будинку-"літака", що розташовується по вулиці Івана Мазепи, 3. Ця будівля була зведена ще у 30-х роках і є пам’яткою архітектури місцевого значення. Архітектурний ансамбль цієї споруди був містобудівною домінантою панорами правобережжя Києва XX століття.

Загалом з фасаду історичної будівлі зняли 25 конструкцій загальною площею 65 м².

Фасад будинку-"літака" очистили від рекламних вивісок

Таком комунальники нагадали про те, що на будинках, які належать до архітектурної спадщини місцевого або національного значення, розміщення вивісок або рекламних засобів можливе лише у вигляді окремих об’ємно-просторових літер без підложки.

Незаконну рекламу демонтували

Варто зазначити, що будинок-"літак" було збудовано за проектом архітектора Йосипа Каракіса ще в 30-х роках XX століття у формі літака з корпусами-крилами. Житло тут призначалося для партійних чиновників, які під час перенесення столиці 1934 року з Харкова до Києва заселилися в ньому.

Будинок розташований на вулиці Івана Мазепи, 3 і є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Легендарний будинок-"літак" розташований по вулиці Івана Мазепи, 3

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві попросили прибрати рекламу із громадського транспорту. На сайті електронних петицій Київської міськради з’явилася пропозиція щодо обмеження рекламних вивісок у громадському транспорті столиці. Автор петиції впевнена, що саме це здатне забезпечити більш комфортне та безпечне середовище для пасажирів.