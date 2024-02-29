Вокруг Киева усиливают рубежи обороны: как и чем защищена столица на случай нового наступления

Защита границ Украины и приграничных территорий нашего государства должна быть максимально надежной

Война в Украине продолжается и ситуация на восточном фронте остается тяжелой. Враг ни на секунду не отказывается от своих планов полностью уничтожить нашу страну, а Киев есть и будет для него приоритетной целью №1.

Опыт начала полномасштабного вторжения доказал, что опасность может возникнуть в любое время и с любого направления. О том, как и на сколько защищен Киев на случай нападения противника в интервью "ТСН" рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По словам Попко, линия оборонительных рубежей вокруг столицы ежедневно наращивается и усиливается, так как нельзя исключать того, что противник решит вновь пойти на Киев с северного направления.

"На сегодня наша разведка и разведка партнеров не фиксируют создания ударных группировок, которые могли бы нести угрозу с северного направления. Ситуация стабильная и контролируемая. Однако, полностью военную угрозу с северного направления никто не снимал. Поэтому обороне столицы постоянно уделяется внимание", — отметил начальник Киевской городской военной администрации.

Попко также рассказал о том, что оборона северного направления Киевщины постоянно совершенствуется, а вокруг самого Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров.

"Вокруг самого Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров. А первый рубеж Киева расположен достаточно далеко от столицы. Построены надежные системы огневого поражения противника, инженерные заграждения всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения и тому подобное.

Подробная информация по организации обороны — это закрытая информация. Ее не должен знать враг. Поэтому большую часть информации по обороне Киева и Киевщины с северного направления широкой общественности мы раскрыть не можем. Но можем заверить — оборонительные сооружения вокруг столицы систематически наращиваются, протяженность линий рубежей увеличивается, с каждым днем улучшается их надежность и эффективность. Ежедневно о защите людей заботятся тысячи военных", — резюмировал начальник Киевской городской военной администрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава ГУР Кирилл Буданов высказался по поводу заморозки войны и поставил точку в этом вопросе. Он сказал, что Россия сейчас в таком состоянии, что для Кремля было бы за счастье заставить Украину согласиться на прекращение войны и признание оккупированных территорий за РФ.