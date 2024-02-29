Этого никогда не будет: Буданов поставил точку в вопросе "заморозки войны"

Россияне спят и видят, чтобы Украина согласилась на "заморозку" войны

Любая заморозка войны с российским террористическим режимом будет означать, что Украина признает оккупацию ее территорий. Украина этого делать никогда не будет, поэтому о какой-либо "заморозке" говорить нет смысла.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CBC News. Он сказал, что Россия сейчас в таком состоянии, что для Кремля было бы за счастье заставить Украину согласиться на прекращение войны и признание оккупированных территорий за РФ.

"В этом случае они праздновали бы победу. Этого никогда не произойдет", — подчеркнул он.

Следует отметить, что в последнее время РФ все чаще поднимает тему переговоров по войне в Украине. Так, например, недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова договориться с Западом по поводу войны в Украине, но исключительно на своих условиях. А 18 февраля о том же заявил российский диктатор Владимир Путин.

В СНБО считают, что слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин готов к мирным переговорам, не содержат настоящей основы. А выражая намеки на переговоры и подкрепляя это фейками, Кремль стремится снизить поддержку Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что для написания статьи в The New York Times о якобы готовности России к миру РФ привлекла завербованных американских журналистов. Их сотрудничество с российскими спецслужбами началось во время их работы в РФ.