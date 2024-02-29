Навколо Києва посилюють рубежі оборони: як і чим захищена столиця на випадок нового наступу

Захист кордонів України та прикордонних територій нашої держави має бути максимально надійним

Війна в Україні продовжується і ситуація на східному фронті залишається важкою. Ворог ні на мить не відмовляється від своїх планів повністю знищити нашу країну, а Київ є і буде для нього пріоритетною ціллю №1.

Досвід початку повномасштабного вторгнення довів, що небезпека може виникнути у будь-який час та з будь-якого напряму. Про те, як і наскільки захищений Київ на випадок нападу противника в інтерв’ю "ТСН", розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За словами Попко, лінія оборонних рубежів навколо столиці щодня нарощується та посилюється, оскільки не можна виключати того, що противник вирішить знову піти на Київ із північного напрямку.

"На сьогодні наша розвідка та розвідка партнерів не фіксують створення ударних угрупувань, які могли б нести загрозу з північного напрямку. Ситуація стабільна та контрольована. Проте, повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав. Тому обороні столиці постійно приділяється увага", — зазначив начальник Київської міської військової адміністрації.

Попко також розповів про те, що оборона північного спрямування Київщини постійно вдосконалюється, а навколо самого Києва створено кілька рубежів оборони завдовжки близько тисячі кілометрів.

"Навколо самого Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів. А перший рубіж Києва розташований досить далеко від столиці. Побудовані надійні системи вогневого ураження противника, інженерні загородження всіх типів, протиповітряної та протитанкової оборони, всебічного забезпечення тощо.

Детальна інформація щодо організації рубежів оборони – це закрита інформація. Її не повинен знати ворог. Тому більшу частину інформації щодо оборони Києва та Київщини з північного напрямку широкому загалу ми розкрити не можемо. Але можемо запевнити – оборонні споруди навколо столиці систематично нарощуються, протяжність ліній рубежів збільшується, з кожним днем покращується їхня надійність та ефективність. Щоденно про захист людей піклуються тисячі військових", — резюмував начальник Київської міської військової адміністрації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що глава ГУР Кирило Буданов висловився з приводу заморозки війни та поставив крапку у цьому питанні. Він сказав, що Росія зараз у такому стані, що для Кремля було б за щастя змусити Україну погодитись на припинення війни та визнання окупованих територій за РФ.