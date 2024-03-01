Уровень Днепра в Киеве стремительно повышается: что это значит

На данный момент причин для беспокойства нет

В пятницу, 1 марта, в Киеве началось активное весеннее половодье. В пределах столицы наблюдается стремительное повышение уровня воды, примерно на 6 сантиметров в сутки.

Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Об этом сообщается на официальной странице Киевской городской военной администрации в Телеграмм.

Так, в столице наблюдается активное прибывание воды. Только за последние 8 дней уровень Днепра в пределах Киева поднялся примерно на 65 сантиметров.

В связи с этим, по городу и области был объявлен І (желтый) уровень опасности гидрологических явлений.

Стоит отметить, что уровень воды начал стремительно повышаться благодаря увеличению сбросов воды из Киевского водохранилища из-за весеннего половодья на реке Днепр.

Сейчас уровень воды в Днепре в Киеве возле моста "Метро" составляет 567 см над "0" поста (92,67 м по Балтийской системе высот). Но на данный момент опасности нет.

"Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано.Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", — говорится в сообщении КГВА.

По информации Гидрометцентра, 1-5 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий (І уровень опасности — желтый).

Кроме этого, 1-5 марта на приустьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) будет продолжаться постепенное повышение уровней воды с последующим затоплением поймы в Киевской области (І уровень опасности — желтый).

Стоит отметить, что ранее Глава постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Витренко высказал опасения насчет того, что с наступлением весенних паводков киевский метрополитен может полностью уйти под воду.

Для справки: Половодье — это фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием.

К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.

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