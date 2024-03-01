Рівень Дніпра у Києві стрімко підвищується: що це означає

На даний момент причин для занепокоєння немає

У п’ятницю, 1 березня, у Києві розпочалася активна весняна повінь. У межах столиці спостерігається стрімке підвищення рівня води приблизно на 6 сантиметрів на добу.

Аварійних підтоплень, на цей момент, в місті не зафіксовано. Про це повідомляється на офіційній сторінці Київської міської військової адміністрації у Телеграм.

Так, у столиці спостерігається активне прибування води. Лише за останні 8 днів рівень Дніпра в межах Києва піднявся приблизно на 65 сантиметрів.

У зв'язку з цим, по місту та області було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ.

Варто зазначити, що рівень води почав стрімко підвищуватися завдяки збільшенню скидів води з Київського водосховища через весняну повінь на річці Дніпро.

Наразі рівень води в Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 567 см над "0" поста (92,67 м за Балтійською системою висот). Але на даний момент небезпеки немає.

"Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано, промислові об'єкти та житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", — йдеться в повідомленні КМВА.

За інформацією Укргідрометцентру, 1-5 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, на р. Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій (І рівень небезпеки — жовтий).

Крім цього, 1-5 березня на пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) продовжуватиметься поступове підвищення рівнів води з подальшим затопленням заплави у Київській області (І рівень небезпеки — жовтий).

Варто зазначити, що раніше голова постійної комісії Київської міськради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Вітренко висловив побоювання щодо того, що з настанням весняних паводків київський метрополітен може повністю піти під воду.

Для довідки: Повінь — це фаза водного режиму річки, яка щорічно повторюється в даних кліматичних умовах в один і той же сезон, що характеризується найбільшою водністю, високим і тривалим підйомом рівня води, що викликається сніготаненням.

До небезпечних (стихійних) гідрологічних явищ належать явища (при повені, паводках тощо), що супроводжуються високим рівнем води у водоймах (озерах, водосховищах, ставках) та водотоках (річках, каналах, струмках), що перевищують величини особливо небезпечних (критичних) ) рівнів води для конкретних населених пунктів та господарських об’єктів.

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