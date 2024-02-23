"Киевское метро может уйти под воду": под угрозой находятся все станции (видео)

Ситуация вокруг киевской подземки продолжает усугубляться

"Синяя" ветка столичного метрополитена, шесть станций которой ранее были экстренно закрыты в связи с подтоплением, может полностью уйти под воду. Под угрозой находятся как уже закрытые станции, так и еще функционирующие.

Причиной катастрофы может стать весенний паводок. Об этом заявил в своем комментарии Глава постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Витренко.

Так, во время весеннего паводка в подземных реках резко поднимется уровень воды, а некоторые из них и вовсе изменят свое русло. По словам Витренко, вменно это и может стать причиной затопления киевского метрополитена.

Если к этому как следует не подготовиться и не установить на проблемных участках оборудование для откачки воды, то может произойти катастрофа.

"Столичная власть должна подготовиться к поднятию уровня воды в подводных реках и установить необходимое оборудование для откачки воды. Если этого не сделать, то "синяя" ветка киевской подземки может превратиться в аналог канала в Венеции и движение между станциями будет происходить на лодках и станет буквально челночным", — отметил чиновник.

Кроме этого Витренко сделал акцент на том, что под угрозой затопления находятся как уже закрытые станции "синей" ветки, так и еще функционирующие.

"Я вижу угрозу для всех станций и очень боюсь, что этот весенний паводок может повлиять на состояние всего киевского метрополитена", — резюмировал Глава постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Напомним о том, что шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления и поэтому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

В столице закрыли шесть станций метро на "синей" ветке

Затем появилась информация о том, что "синюю" ветку метро в Киеве откроют через несколько лет, так перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" со временем стал полностью непригодным для движения вагонов. На этом участке будут строить новый тоннель и эти работы могут растянуться на годы.

Ранее же "Телеграф" рассказывал о том, что "синяя" ветка столичного метрополитена может стать вообще бесполезной и утратить свою целесообразность. Это произойдет в том случае, если тоннель между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" закроют на время плановых работ.