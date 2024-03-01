"Украине нужны свои ракеты": житель Киева в собственной квартире обучает ракетостроению

Он рассказал о своих достижениях

В Киеве ученый за свой счет организовал ракетостроительную мастерскую в собственной квартире. Ведь он не видит перспектив ракетостроения в Украине для молодых.

Ракетами старший научный сотрудник КНУ имени Шевченко Сергей Пипко стал интересоваться еще в детстве. Об этом идет речь в материале Украинской правды.

"В начале 2000-х ему удалось небольшую группу ракетолюбителей в Киеве и стать одним из организаторов профильного интернет-форума. Шесть лет назад он взялся за развитие школьных и студенческих ракетных программ в столице. Не найдя реальной поддержки, за свой счет организовал ракетостроительную мастерскую в квартире", — говорится в сообщении.

Ученый говорит, что обожает ракеты и готов ими заниматься в любой форме.

"На весь Киев аж один ракетомодельный кружок. Могу помочь всем, кто хочет организовать, вести подобный кружок, материалами, экземплярами, всем необходимым", — заявил Пипко.

Достижения в ракетостроительном деле

По его словам, наибольшее разочарование является то, что преподаватели университетов не хотят участвовать в студенческих ракетных программах. Но, как он говорит, в Украине и в Днепре есть, к счастью, еще одна студенческая ракетная группа. Их достижение – примерно 6 километров.

Первая ракета реально улетевшего ученого была в школе. Она поднялась на высоту примерно девятиэтажного дома (до 30 метров). Но двигатель использовали не его.

Антенна, позволяющая отслеживать траекторию и место приземления ракеты. Спроектировано и сделано студентами

Карамель в производстве ракет

"Когда появился доступ к сайтам американских любителей, все стало на свои места. Я спроектировал свой первый двигатель, сделал стенд для измерения тяги. Это был двигатель на карамельном топливе", — рассказал Пипко.

Карамельное топливо наиболее доступно и безопасно в изготовлении и использовании. Оно не вспыхнет от простой искры, как дымный прах.

"В промышленном топливе для ракет есть другой окислитель. В карамельном – нитрат калия. При распаде он дает кислород, в котором горит горючее – сахар, например. На промышленном окислителе – перхлорат аммония. И чаще всего для повышения температуры горения добавляют алюминий. Все это" склеивается" полиуретаном. То есть каким-то полимером. Затем замешивается, получается некое "тесто", из которого делают шашку. Наша "Ольха" или ракеты от HIMARS, Patriot работают именно на таком топливе. А в каждом из боковых ускорителей космического шаттла его по 500 тонн", — поделился Пипко.

Шесть лет назад киевские школьники спроектировали двигатель, на котором ракета поднялась где-то на 200 метров. Они нашли его сайт, почитали и сделали.

Студенты на запуске ракеты в 2019 году под Киевом

"Рассчитали, заказали работу у токаря. Самостоятельно мешали карамельное топливо. Я им потом лишь немного помог скорректировать некоторые вещи. Сама ракета сделана из пластиковой трубы. В носовой части высотомер, подающий сигнал выброса парашюта. Для меня это достижение, наверное, важнее, чем какие-то другие серьезные вещи, потому что это настоящая работа школьников, даже не студентов. Позже в студенческом конструкторском бюро мы сделали уже более масштабную копию того двигателя. Тоже твердотопливного. Испытали его дважды, работал отлично, но ракету не успели сделать. Потом был так называемый гибридный двигатель, а также его увеличенный вариант с баком в два с половиной литра", — добавил Пипко.

Он говорит, что с запуском любительских ракет в Украине все было непросто и до полномасштабного вторжения. В нашем государстве нет правил и механизмов. А сейчас ученый не видит перспективы ракетостроения в Украине для молодых людей. Он также считает, что Украине нужны свои ракеты и ракетчики.

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