Белорусский лидер рассказал о звонках Макрону, оценил роль Трампа в переговорах и упомянул Порошенко

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Александр Лукашенко обвинил Украину и европейские страны в срыве предыдущих переговоров, оправдывал то, что Минск не остановил российские войска, и хвалил президента США Дональда Трампа.

Лукашенко рассказал в интервью Le Point о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после переговоров в Абу-Даби. Он также предложил отвезти Владимира Зеленского в Москву, чтобы сесть за стол переговоров.

Беларусь – это центр Европы

Отвечая на вопрос о будущей архитектуре безопасности в Европе, Лукашенко подчеркнул: "Архитектура безопасности – это и есть сама суть будущей безопасности. Я говорю "наш континент", потому что Беларусь – это центр Европы". Заметим – это одно из мнений, однако более раннее определяет географический центр Европы в Украине.

Он подчеркнул, что постоянно разговаривает с президентом Франции Эмануэлем Макроном о мире и что РФ и Беларусь нельзя исключить из процесса.

Требование Москвы о возвращении НАТО к границам 1997 года Лукашенко назвал стартовой позицией. Он обвинил Запад в нарушении гарантий, предоставленных в Будапеште в 1994 году, и отрицал, что Россия нарушила свои обязательства.

Это было в начале. Потом все это было разрушено. Вы продвинулись к нашим границам, скажем, к границам России. Страны Балтии, Польша и другие страны вступили в НАТО. Вы их приняли. Так что вы продвинулись к этим границам. Действия России были просто ответом на ваши. Что Россия нарушила? Россия ничего не нарушила. Она была вынуждена все это принять. Александр Лукашенко о действиях России

Лукашенко заявил, что говорил об этом с Владимиром Путиным.

"Во-первых, будущее Европы нельзя обсуждать без европейцев. Во-вторых, какое будущее Европы Россия может обсуждать с Украиной? Это два противоположных лагеря, две воюющие страны!" – сказал Лукашенко. Он заверил, что российская сторона отнеслась к его словам с пониманием и согласилась на участие европейцев.

Глава Беларуси обвинил Европу и не только в срыве переговоров: "Именно вы, именно вы и Украина ответственны за то, что все предыдущие раунды переговоров и позиции были сорваны и что нам пришлось начать пересматривать старые вопросы. Так что мы должны начать все сначала, сделать эти первые шаги".

О возможной эскалации

Лукашенко считает, что в войну может вмешаться НАТО. "Сегодня считается, что Россия продвигается на фронте то прыжками, то маленькими шагами. Но это может измениться. И наоборот, Украина успешно защищается: ее дроны наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам, они поразили Крымский мост. Кажется, что все в порядке", – оценивает он текущую ситуацию.

НАТО может вмешаться в эту войну. Французы тоже, и не только в качестве наемников сегодня. С вашей стороны там и так достаточно наемников. Есть также белорусские наемники с обеих сторон. Те, кто хочет воевать за деньги, вмешаются.

О Владимире Путине

"Если заглянуть глубже в историю, то русские земли когда-то принадлежали монголам и татарам. Тогда нам придется вернуть всю Россию Монголии. Путин это прекрасно понимает", – заявил Лукашенко.

В то же время он принялся уверять, что Путин уважает и признает украинский народ. "Я никогда не слышал, чтобы Путин говорил о том, что Украина должна капитулировать. Позиция Путина заключается не в захвате всей Украины", – сказал Лукашенко.

Обвинения в адрес Украины и заявления о Донбассе

"Зачем мне было останавливать россиян и воевать за Украину? Украина уже находилась в состоянии войны с Беларусью", – заявил Лукашенко. Так он истолковал санкции Киева против Минска и закрытие украинского воздушного пространства.

"Не думайте, что мы конфликтуем с украинцами и воюем с ними. Нет. Мы поддерживаем с ними контакты", – сказал Лукашенко. Он призвал не называть Беларусь агрессором и заверил, что Минск делает все для достижения мира.

"Зеленский не виноват во всем. Виноват украинский народ, который избрал человека без опыта. Зеленский не был готов быть президентом", – заявил Лукашенко. Он утверждал, что к войне привела демократия в Украине, а Петра Порошенко назвал виновным в большей степени, чем Зеленского, который, по его словам, унаследовал ситуацию.

Лукашенко также утверждал, что российские войска в любом случае доберутся до границ Донбасса. Говоря о захваченных территориях региона, он назвал их долю "небольшой" и привел оценку в 9–11%.

"Я могу полететь с Зеленским в Москву и буду гарантом безопасности", – заявил Лукашенко. По его мнению, трехсторонние переговоры в таком формате были бы эффективными: "В любом случае мы втроем определим, каким будет будущее Украины, Беларуси и России. Три славянских народа будут принимать решения".

Отметим, Зеленский ответил на это предложение встречным – привезти Путина в Киев. "Мы находимся в состоянии войны, мы не можем встречаться в Москве и Киеве. Когда кто-то так говорит, это несерьезный разговор. Человек не приближает нас к окончанию войны. Человек может прийти к детям и так пошутить. Но когда серьезные люди так шутят о погибших…" – говорит Зеленский.

"Он предлагает взять меня с собой, я что, чемодан или что? Взять меня на самолет и полететь в Москву? Зачем?" – сказал президент.

Трамп, усталость от войны и риск эскалации

"Украина и Россия, которые воюют друг с другом, устали, но вы, Европа, и мы тоже. Всем этого достаточно", – сказал Лукашенко.

Он выставил Трампа чуть ли не спасителем мира: "Факт в том, что он предотвратил эскалацию, он предотвратил Третью мировую войну. Если бы все продолжалось так, как при Байдене, что не исключено в будущем, конфликт мог бы уже распространиться, возможно, не до Третьей мировой войны. Но вы, члены НАТО, были бы втянуты в эту войну. Трамп этому предотвратил".

Но двигаться есть куда. Лукашенко озвучил свой прогноз – как будет идти война в зависимости от того, на кого США возложат вину за торможение переговоров.

"Он, конечно, еще не сделал всего, что можно было сделать, но если американцы увидят, что Россия тормозит процесс, они пошлют Украине деньги и оружие, как это было во времена Байдена, и мобилизуют членов НАТО. Но если Америка увидит, что это Зеленский, который бегает по Европе и тормозит этот процесс, они перестанут давать ему оружие и деньги и будут еще сильнее давить на европейцев, понимаете?"

Как сообщал "Телеграф", Кремль требует вернуть военное присутствие НАТО в Восточной Европе на уровень 1997 года. Москва стремится добиться выхода Финляндии из НАТО и ограничить размещение баз в странах Балтии. Это часть российского проекта нового европейского порядка безопасности.