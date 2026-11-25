Что говорят эксперты о влиянии растительного масла на подорожание других продуктов

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Действительно ли украинцам придется платить 115 грн за литр подсолнечного масла, а вместе с ним — больше за хлеб, макароны, молоко и мясо? Прогнозы экономистов относительно цен на продукты до конца 2026 года существенно разнятся. Одни предупреждают о возможном подорожании молочной продукции и мяса до 15%, другие называют заявления о резком скачке стоимости подсолнечного масла информационным хайпом.

В то же время эксперты обращают внимание на факторы, которые могут повлиять на продуктовые ценники значительно сильнее, чем ситуация на масличном рынке. В частности, речь идет о более дорогом топливе, удобрениях и кормах для животных. "Телеграф" выяснил, что на самом деле происходит с ценами на подсолнечное масло, какие продукты могут подорожать к Новому году и стоит ли украинцам готовиться к новым тратам.

Плюс 25 гривен за литр: что предсказал Устенко

Экономист Олег Устенко в эфире Вечер.LIVE заявил, что после российских ударов по переработке подсолнечника литр масла может стоить около 115 грн. Подорожание, по его словам, может произойти достаточно быстро. Дальше все будет зависеть от того, сколько подсолнечного масла украинские заводы смогут производить после атак.

Тревожные сигналы уже есть на мировом рынке: подсолнечное масло за границей дорожает несколько недель подряд, появились опасения дефицита. Украина, по оценке экономиста, обеспечивает около половины мирового потребления этого продукта. Поэтому сокращение производства затрагивает не только внутренние, но и международные цены.

"Я бы очень удивился, если бы подсолнечное масло подорожало меньше чем на четверть", — отмечает Олег Устенко.

Производители сами выбирают, куда выгоднее продавать подсолнечное масло: на внутренний рынок или за границу. Если экспортная цена выше, это дополнительно давит на стоимость подсолнечного масла в Украине.

О 115 грн экономист говорит как о базовом варианте.

"Цена в 115 грн, мне кажется, более или менее логичная для ожидания. И это лишь базовый сценарий, а не пессимистический", — добавляет Олег Устенко.

Отдельный вопрос – хлеб и макароны. Все зависит от того, позволяют ли оборудование и рецептуры на предприятиях заменить подсолнечное масло другим.

"Если замену можно сделать и ее сделают, ценовой смены мы не увидим. В противном случае подорожает все, в том числе и хлеб", — объясняет Олег Устенко.

117 грн за литр уже в магазинах: почему Непран не верит в прогноз

Не все экономисты разделяют подобные ожидания. Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран в комментарии "Телеграфу" подверг резкой критике прогноз коллеги.

"Олег Устенко — опытный и компетентный экономист. Именно поэтому считаю его заявление манипулятивным, а с точки зрения профессионального анализа — необоснованным. Здесь мы имеем дело скорее с информационным хайпом, чем с экономическим прогнозом", — отмечает Михаил Непран.

Первым аргументом эксперт называет цены, которые уже превышают 115 грн. По данным мониторинга от 13 ноября, масло "Олейна" в упаковке 850 мл стоило:

в Novus — 99,99 грн, или 117,64 грн за литр;

— 99,99 грн, или 117,64 грн за литр; в Auchan — 101,50 грн, или 119,41 грн за литр;

— 101,50 грн, или 119,41 грн за литр; в Megamarket — 112,50 грн, или 132,35 грн за литр.

Цены на подсолнечное масло в сетях супермаркетов по состоянию на 25 ноября 2026 года

Поэтому, по словам Михаила Непрана, любой прогноз должен называть торговую марку, объем упаковки, среднюю розничную цену и период. Без этих уточнений цифра 115 грн остается информационным поводом, а не экономическим расчетом.

Экспорт минус 43%, семечки минус 18%: почему подсолнечное масло не исчезнет с полок

Далее Михаил Непран объясняет, почему экономических оснований для скачка цен, по его мнению, нет. Он приводит три аргумента:

Украина производит около 4,5 млн тонн подсолнечного масла, а внутреннее потребление составляет всего 400-500 тыс. тонн. Производство примерно в десять раз превышает потребности. Отрасль всегда работала на экспорт, а сейчас внешний рынок ограничен атаками и проблемами с логистикой. С начала маркетингового года по середину ноября экспорт масла сократился примерно на 43%. Закупочные цены на семена подсолнечника, основное сырье для масла, с начала октября по середину ноября снизились примерно на 18%.

"Сегодня проблема масличной отрасли не в том, что украинцам может не хватить масла, а в том, что производители имеют ограниченные возможности продать его за границу", — отмечает Михаил Непран.

Похожую картину описывает главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс. В комментарии "Телеграфу" он обращает внимание на деньги, которые страна сейчас не дозарабатывает: от подсолнечного масла Украина ежегодно получала миллиарды долларов. Теперь часть производителей может попытаться отыграть эти потери на внутреннем рынке.

"Украина — мировой лидер в этой продукции, поэтому подсолнечного масла хватит и кризиса не будет. Но из-за желания производителей компенсировать недозаработанное цена может подняться", — говорит Иван Усс.

Повышение цен, напоминает эксперт, всегда подталкивает инфляцию.

Не подсолнечное масло, а солярка: давит на цены сильнее

Производители подсолнечного масла – лишь часть истории. Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко в комментарии "Телеграфу" указывает на другой фактор, который, по его словам, более важен.

"Подсолнечное масло действительно может подорожать, потому что у нас подорожало топливо. Агробизнес без солярки не работает. А вот цена 115 грн за литр, мне кажется, чрезмерно завышена", — говорит Александр Охрименко.

Он напоминает, что у крупных производителей действительно есть проблемы. Однако в Украине быстро развивается малый и средний бизнес по переработке подсолнечного масла, где цена значительно ниже. Эти предприятия, по его словам, могут перехватить часть рынка, который раньше обслуживали гиганты.

Удары по крупным заводам, по словам эксперта, в первую очередь отражаются на экспорте. На внутреннем рынке это чувствуется слабее, ведь подсолнечного масла в стране производят в десятки раз больше, чем потребляют.

Цены на продукты, по логике Александра Охрименко, растут по следующей цепочке:

Подорожали солярка и минеральные удобрения. Выросла себестоимость выращивания зерна, кукурузы, подсолнечника и ячменя. Животным приходится дороже покупать корма. Дорожают молоко, молочные продукты, мясо и колбасы.

"Самый негативный фактор — не подсолнечное масло, а дорогая солярка. Все связано между собой: и молоко, и мясо, и макароны", — подчеркивает Александр Охрименко.

Молочка и мясо до +15%: что еще может подорожать до конца года

Что из этого дойдет до ценников? Александр Охрименко напоминает, что в конце года продукты обычно дорожают примерно на 10%. На этот раз из-за дорогой солярки молочка и мясо могут добавить до 15%. Прыжков в сотни процентов, по его словам, ждать не стоит.

"У нас большая доля теневой экономики. Она работает как стабилизатор, поэтому, несмотря на войну, цены растут не слишком сильно. А зарплаты растут быстрее, чем цены", — утверждает Александр Охрименко.

Какие именно товары называют эксперты:

молоко, молочные продукты, мясо и колбасы — до 15% (Охрименко, из-за более дорогих кормов и топлива);

— до 15% (Охрименко, из-за более дорогих кормов и топлива); макароны — из-за подорожания зерна (Охрименко);

— из-за подорожания зерна (Охрименко); майонезы, соусы, маргарины, отдельные кондитерские изделия – теоретически самые чувствительные к цене подсолнечного масла (Непран);

– теоретически самые чувствительные к цене подсолнечного масла (Непран); хлеб — цена зависит от того, удастся ли заменить подсолнечное масло, а также от стоимости муки, энергоносителей, логистики и зарплат (Устенко, Непран).

Михаил Непран добавляет важное уточнение: розничная цена бутылки подсолнечного масла в супермаркете и оптовая цена для пищевых предприятий формируются по-разному. Поэтому подорожание масла на полке не означает автоматического роста себестоимости продуктов. Отдельной волны подорожания из-за подсолнечного масла он пока не видит.

"Называть конкретные цифры было бы непрофессионально. Нельзя считать последствия подорожания, предпосылки которого не обоснованны", — отмечает Михаил Непран.

Он также предупреждает о риске другого рода. Громкие заявления могут спровоцировать ажиотаж: люди начнут скупать масло впрок, и тогда временный рост цен повлекут за собой не экономические факторы, а паника.

Цены на некоторые продукты уже меняются. Гречка за месяц подорожала на 12%, а средняя цена за килограмм достигла 92 грн. Отдельные сорта огурцов уже стоят до 200 грн за килограмм.

Черная пятница против аппетитов производителей: может ли растительное масло подешеветь

Иван Усс не исключает, что цена пойдет не вверх, а вниз. По экономической логике, когда товара на рынке много, его стоимость должна падать. Продукция, лежащая на складах, приносит убытки, поэтому ее пытаются распродать.

"Для этого маркетологи и придумали скидки и черную пятницу, к которой мы как раз подходим. Месяц до Нового года — время, когда нужно как можно больше продать, а для этого снижают цены", — объясняет Иван Усс.

Несмотря на желание заработать больше, производители подсолнечного масла, по его мнению, будут вынуждены снизить цены.

Александр Охрименко добавляет еще один штрих. Подсолнечное масло влияет на инфляцию, но не так сильно, потому что в основном идет на экспорт, так что внутренняя цена по существу экспортная. Если мировые цены вырастут, экспорта станет больше. Крупные поставщики сейчас остановились, но средние, по его словам, существенно наращивают экспорт и не всегда законными методами. Эксперт надеется, что поставки наладятся, несмотря на ракетные удары.