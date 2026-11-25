Варшава подняла вопрос после падения трёх воздушных объектов в стране

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После новых случаев падения российских ракет на территории Польши вопрос защиты восточного фланга НАТО вновь оказался в центре внимания. Варшава добивается усиления противовоздушной обороны Альянса. На этом фоне обсуждают возможность перехватывать российские ракеты ещё над территорией Украины.

Об этом пишет Bloomberg. Насколько реален такой сценарий, какие препятствия могут возникнуть и готов ли Альянс к прямому противостоянию с Россией – разбираемся с помощью анализа ChatGPT.

В понедельник Варшава представила инициативу на встрече послов стран НАТО в Брюсселе. Некоторые союзники поддержали предложение, но обсуждение было предварительным: решения не приняли.

Почему союзникам трудно договориться о перехвате

Варшава предлагает реагировать на угрозу ещё до того, как ракета пересечёт границу страны НАТО. По оценке ChatGPT, ранний перехват снизил бы риск падения ракеты или её обломков на территории альянса. Но ради защиты своей территории союзникам пришлось бы применить силу за пределами собственного воздушного пространства.

Главное политическое препятствие – риск прямого столкновения с Россией. Когда союзники помогают украинской противовоздушной обороне, решение о перехвате и сам перехват остаются за Украиной. Инициатива Польши ставит перед НАТО другой вопрос: готовы ли его силы сами сбивать российские ракеты над территорией Украины, чтобы защитить страны альянса.

Для общего решения НАТО нужна поддержка всех союзников. Им предстоит определить правовые основания для действий над Украиной, решить, какую угрозу считать непосредственной, и договориться, кто вправе санкционировать перехват. Эти вопросы останутся и при самом ограниченном варианте – защите только территории стран НАТО.

Какой компромисс выглядит реалистичнее

По оценке ChatGPT, союзникам проще договориться о более тщательном наблюдении за российскими ракетами и беспилотниками, усилении противовоздушной обороны на восточном фланге и совместной с Украиной оценке воздушных угроз. Это позволит раньше получать информацию и согласовывать ответные действия, не задействуя силы НАТО за пределами воздушного пространства стран альянса.

Самый спорный шаг даже в рамках ограниченного соглашения – разрешить перехват отдельных ракет над Украиной. Польское предложение касается целей, которые летят в сторону территории стран НАТО. Даже если союзники одобрят такие перехваты, защита остального воздушного пространства Украины в этот механизм не войдёт.

Союзникам проще договориться о наблюдении за ракетами, чем об их перехвате над Украиной. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", 20 ноября во время массированной атаки России на Украину 11 объектов, по данным польской стороны, представляли непосредственную угрозу вторжения в воздушное пространство Польши – об воздушной угрозе. Этот эпизод объясняет, почему Варшава добивается усиления защиты восточного фланга НАТО, но сам по себе не подтверждает, что Альянс решил перехватывать ракеты над Украиной.