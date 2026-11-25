Почему одинаковое потребление не означает одинаковый счет

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Украинцы, которые покупают газ у "Нафтогаза" по тарифу 7,96 грн за кубометр, могут получать разные суммы в платежках даже при одинаковом месячном потреблении. Причина заключается в стоимости распределения газа, которая зависит от объемов потребления за предыдущий газовый год и тарифа оператора газораспределительной сети.

Как формируется общий счет за газ и почему две семьи, которые использовали одинаковое количество кубометров, могут платить разные суммы – расскажет "Телеграф".

Сколько стоит газ и за что украинцы платят отдельно

Согласно тарифу газоснабжающей компании "Нафтогаз України", бытовые потребители платят 7,96 грн за кубометр газа. Эта цена по тарифному плану "Фиксированный" действует до 30 апреля 2027 года включительно.

Однако в платежке есть еще одна составляющая – распределение природного газа. За эту услугу потребители платят отдельно оператору газораспределительной сети, а сумма зависит от объема газа, использованного за предыдущий газовый год, и тарифа оператора.

Газовый год для расчета доставки начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как посчитать разницу между соседями

Для примера возьмем два условных домохозяйства, которые обслуживает Киевский филиал ООО "Газорозподільні мережі України". Тариф для бытовых потребителей составляет 1,49 грн за кубометр в месяц без НДС, или 1,788 грн с НДС. Этот тариф указан в данных НКРЭКУ.

Первая семья за предыдущий газовый год потребила 1 200 кубометров, вторая – 2 400 кубометров. При этом в текущем месяце оба домохозяйства использовали по 100 кубометров газа.

По тарифу "Нафтогаза" 7,96 грн за кубометр каждое из них заплатит за потребленное топливо 796 грн.

Однако плата за распределение будет разной. Первое домохозяйство за предыдущий газовый год использовало 1 200 кубометров газа. По тарифу 1,788 грн с НДС его ежемесячная плата за доставку составит 178,80 грн, а общий счет – 974,80 грн.

Второе домохозяйство за тот же период потребило 2 400 кубометров газа. Поэтому ежемесячная плата за распределение для него составит 357,60 грн. Вместе с оплатой за 100 кубометров газа общая сумма в платежке будет 1 153,60 грн.

Таким образом, при одинаковом текущем потреблении разница между суммами в платежках составляет 178,80 грн в месяц. За год это 2 145,60 грн.

Тариф "Фиксированный" от "Нафтогаза" действует для бытовых потребителей до 30 апреля 2027 года Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Как рассчитывают плату за доставку

Ежемесячную плату за распределение определяют на основе объема газа, потребленного за предыдущий газовый год – с 1 октября до 30 сентября. Этот объем делят на 12 месяцев и умножают на тариф оператора газораспределительной сети с учетом НДС.

В нашем примере расчет выглядит так:

Первое домохозяйство: 1 200 ÷ 12 × 1,788 = 178,80 грн.

Второе домохозяйство: 2 400 ÷ 12 × 1,788 = 357,60 грн.

Как сообщал "Телеграф", показания нужно передавать ежемесячно с 1-го по 5-е число включительно.