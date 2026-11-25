По масштабам активности криптовалют Украина уже входит в число мировых лидеров

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Верховная Рада приняла закон об обращении и налогообложении виртуальных активов. Легализация крипторынка даст государству больше контроля за движением средств, а бизнесу – четкие правила работы. Отметим – закон еще должен подписать президент.

О принятии закона сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За законопроект № 10225-д в целом проголосовал 271 депутат.

Во время голосования за законопроект № 10225-д четверо депутатов воздержались

Что именно изменится на крипторынке

Закон устанавливает правила выпуска и обращения виртуальных активов. Он определяет, при каких условиях криптобиржи и обменники будут получать лицензии, кто будет надзирать за их работой и как будут облагаться налогом доходы от операций с цифровыми активами.

Криптовалюта не заменит гривну в качестве официального платежного средства. Если сервис во время оплаты криптокартой конвертирует цифровые активы в гривны, магазин получит обычный платеж в гривнах, а для владельца карты это будет продажа криптовалюты.

Когда заработают новые правила

Если президент подпишет закон, он вступит в силу 1 июля 2027 года. До этой даты будут действовать нынешние правила.

Переходная ставка для продажи ранее приобретенных активов будет действовать с 1 июля 2027 года до 31 декабря 2028 года. "До 2028 года будет действовать льготная ставка 5%+5% от всего объема. Далее 18%+5%", – написал Железняк. Для полноценного запуска налогового учета еще должны определить, какие документы будут подтверждать расходы на покупку цифровых активов.

Покупка и хранение криптовалюты не создают налогового обязательства Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему Украина регулирует крипторынок именно сейчас

Принятие закона является частью обязательств Украины перед ЕС и Международным валютным фондом. Правила разработали с учетом европейского регламента MiCA, который устанавливает требования к криптоактивам и поставщикам соответствующих услуг. Для Украины это также способ вывести часть операций из тени и получить налоговые поступления.

По данным Chainalysis, с июля 2025 года по июнь 2026 года объем украинской криптоэкономики достиг $128,3 млрд – это второй показатель в Восточной Европе.

"Надеемся увидеть уже 15 млрд грн дополнительных доходов в бюджет", – сказал народный депутат Ярослав Железняк.

Что это даст человеку, у которого нет криптовалюты

Помимо дополнительных доходов в бюджет, эффект будет косвенным: часть финансовых операций, которые раньше находились вне специального надзора, станет видимой для государства. Четкие условия работы также могут упростить сотрудничество легального криптобизнеса с банками и другими финансовыми учреждениями.

Если человек впоследствии решит купить или продать цифровые активы, он сможет ориентироваться на установленные законом требования к сервисам и заранее понять, как рассчитывать прибыль для декларации.

Нужно ли платить налог, если просто купили криптовалюту

Покупка и хранение криптовалюты сами по себе не создают налогового обязательства. Так же не будет облагаться налогом обмен одного криптоактива на другой без доплаты. Mind пишет, что токены, полученные в рамках бесплатной раздачи, не будут считаться доходом в момент получения. Их последующую продажу учтут по общим правилам.

Если вы купили криптовалюту за 10 тыс. грн, имеете подтверждение расходов и продали ее за 15 тыс. грн, в годовой расчет пойдет 5 тыс. грн прибыли. Если чистая прибыль от всех таких операций за год не превысит одной минимальной зарплаты, налога не будет. Продажа дешевле цены покупки не приносит прибыли, а убыток по итогам года можно учесть в последующие годы.

По общим правилам ставка составит 23% от чистой прибыли: 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Для активов, приобретенных до вступления закона в силу, предусмотрен переходный режим: 5% налога и 5% военного сбора со всей суммы продажи. Подтверждать расходы на покупку при этом режиме не нужно.

Кто будет выдавать лицензии криптоплатформам

Как сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, она будет выдавать лицензии, следить за платформами и сможет через суд инициировать блокировку сервисов без разрешения. Национальный банк будет регулировать отдельные виды цифровых платежных токенов, следить за операциями между гривной и виртуальными активами и за их влиянием на банковскую систему.

Платформы, обслуживающие украинских резидентов, будут регистрироваться в Государственной налоговой службе и ежегодно передавать ей данные об операциях клиентов. Лицензия будет означать, что сервис работает под надзором, но не будет гарантировать возмещение потерь из-за мошенничества или банкротства платформы.

Как сообщал "Телеграф", у депутата Полтавского горсовета правоохранители обнаружили криптоактивы на 340 млн грн, не отраженные в декларации, а НАПК зафиксировало в декларации за 2023 год незадекларированную криптовалюту на 16,7 млн грн и прибыль от операций на 5,3 млн грн.