Криптовалюты в Украине хотят вывести из тени: что это означает для обычных людей
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По масштабам активности криптовалют Украина уже входит в число мировых лидеров
Верховная Рада приняла закон об обращении и налогообложении виртуальных активов. Легализация крипторынка даст государству больше контроля за движением средств, а бизнесу – четкие правила работы. Отметим – закон еще должен подписать президент.
О принятии закона сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За законопроект № 10225-д в целом проголосовал 271 депутат.
Что именно изменится на крипторынке
Закон устанавливает правила выпуска и обращения виртуальных активов. Он определяет, при каких условиях криптобиржи и обменники будут получать лицензии, кто будет надзирать за их работой и как будут облагаться налогом доходы от операций с цифровыми активами.
Криптовалюта не заменит гривну в качестве официального платежного средства. Если сервис во время оплаты криптокартой конвертирует цифровые активы в гривны, магазин получит обычный платеж в гривнах, а для владельца карты это будет продажа криптовалюты.
Когда заработают новые правила
Если президент подпишет закон, он вступит в силу 1 июля 2027 года. До этой даты будут действовать нынешние правила.
Переходная ставка для продажи ранее приобретенных активов будет действовать с 1 июля 2027 года до 31 декабря 2028 года. "До 2028 года будет действовать льготная ставка 5%+5% от всего объема. Далее 18%+5%", – написал Железняк. Для полноценного запуска налогового учета еще должны определить, какие документы будут подтверждать расходы на покупку цифровых активов.
Почему Украина регулирует крипторынок именно сейчас
Принятие закона является частью обязательств Украины перед ЕС и Международным валютным фондом. Правила разработали с учетом европейского регламента MiCA, который устанавливает требования к криптоактивам и поставщикам соответствующих услуг. Для Украины это также способ вывести часть операций из тени и получить налоговые поступления.
По данным Chainalysis, с июля 2025 года по июнь 2026 года объем украинской криптоэкономики достиг $128,3 млрд – это второй показатель в Восточной Европе.
"Надеемся увидеть уже 15 млрд грн дополнительных доходов в бюджет", – сказал народный депутат Ярослав Железняк.
Что это даст человеку, у которого нет криптовалюты
Помимо дополнительных доходов в бюджет, эффект будет косвенным: часть финансовых операций, которые раньше находились вне специального надзора, станет видимой для государства. Четкие условия работы также могут упростить сотрудничество легального криптобизнеса с банками и другими финансовыми учреждениями.
Если человек впоследствии решит купить или продать цифровые активы, он сможет ориентироваться на установленные законом требования к сервисам и заранее понять, как рассчитывать прибыль для декларации.
Нужно ли платить налог, если просто купили криптовалюту
Покупка и хранение криптовалюты сами по себе не создают налогового обязательства. Так же не будет облагаться налогом обмен одного криптоактива на другой без доплаты. Mind пишет, что токены, полученные в рамках бесплатной раздачи, не будут считаться доходом в момент получения. Их последующую продажу учтут по общим правилам.
Если вы купили криптовалюту за 10 тыс. грн, имеете подтверждение расходов и продали ее за 15 тыс. грн, в годовой расчет пойдет 5 тыс. грн прибыли. Если чистая прибыль от всех таких операций за год не превысит одной минимальной зарплаты, налога не будет. Продажа дешевле цены покупки не приносит прибыли, а убыток по итогам года можно учесть в последующие годы.
По общим правилам ставка составит 23% от чистой прибыли: 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Для активов, приобретенных до вступления закона в силу, предусмотрен переходный режим: 5% налога и 5% военного сбора со всей суммы продажи. Подтверждать расходы на покупку при этом режиме не нужно.
Кто будет выдавать лицензии криптоплатформам
Как сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, она будет выдавать лицензии, следить за платформами и сможет через суд инициировать блокировку сервисов без разрешения. Национальный банк будет регулировать отдельные виды цифровых платежных токенов, следить за операциями между гривной и виртуальными активами и за их влиянием на банковскую систему.
Платформы, обслуживающие украинских резидентов, будут регистрироваться в Государственной налоговой службе и ежегодно передавать ей данные об операциях клиентов. Лицензия будет означать, что сервис работает под надзором, но не будет гарантировать возмещение потерь из-за мошенничества или банкротства платформы.
Как сообщал "Телеграф", у депутата Полтавского горсовета правоохранители обнаружили криптоактивы на 340 млн грн, не отраженные в декларации, а НАПК зафиксировало в декларации за 2023 год незадекларированную криптовалюту на 16,7 млн грн и прибыль от операций на 5,3 млн грн.