Два из трех вариантов Портников считает одинаково вероятными

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У России нет высоких шансов на полную победу над Украиной, однако война может продолжаться и дальше. Журналист и политический обозреватель Виталий Портников оценил в процентах вероятность трех сценариев развития событий.

По его оценке, наиболее реалистичными сейчас являются сохранение Украины как суверенного государства и продолжение российско-украинской войны. Об этом Портников сказал на канале "Є питання", объясняя, как видит возможные перспективы конфликта.

Какие сценарии Портников считает наиболее реалистичными

Во время разговора журналиста спросили, имеет ли каждый из трех сценариев примерно одинаковые шансы на реализацию или один из них выглядит более вероятным.

Портников ответил, что, учитывая продолжительность войны и то, что Россия уже пять лет не может достичь своих целей в Украине, сценарий полной победы Москвы он считает малореалистичным.

По оценке Портникова, вероятность трех сценариев развития событий сейчас выглядит так:

40% – сохранение Украины как суверенного, европейского и демократического государства;

40% – продолжение российско-украинской войны;

20% – полная победа России над Украиной.

"Возможность полной победы России над Украиной я оцениваю, мягко говоря, как не очень реалистичную. То есть я вижу в этих вариантах сохранение Украины как суверенного, европейского, демократического государства и продолжение российско-украинской войны примерно по 40%, 20% оставляю на полную победу России над Украиной", – пояснил Портников.

В то же время журналист подчеркнул, что приведенное распределение не является окончательным прогнозом. Вероятность каждого сценария может меняться в зависимости от политической ситуации в мире.

Как сообщал "Телеграф", аналитик Института Европейского союза по вопросам безопасности Джузеппе Спатафора заявил об отсутствии консенсуса в Альянсе относительно членства Украины в НАТО.