Сотни людей стояли на коленях: в Киеве провели в последний путь воина и активиста Павла Петриченко (фоторепортаж)

В столице попрощались с защитником Украины, который мужественно защищал нашу землю и погиб от рук врага

В пятницу, 19 апреля, в Киеве сотни человек собрались, чтобы провести в последний путь известного активиста и военнослужащего Павла Петриченко, который погиб на Донбассе во время выполнения боевых задач. Павел проходил службу в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

На церемонии прощания с сержантом и активистом Павлом Петриченко побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Защитник погиб за день до своего дня рождения. Отдать дань уважения павшему воину, несмотря на непогоду, пришли сотни людей. Площадь возле храма и сам храм полностью заполнили скорбящие.

Многие из прищедших были одеты в черное и никто не мог сдержать слез.

Павел Петриченко

Награды героя

Храм полон людей

Люди провожают Петриченко в последний путь стоя на коленях

Церемония прощания с Павлом Петриченко состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Чтобы почтить память павшего героя люди несли огромное количество живых цветов — охапки красных роз, гвоздики и желтые тюльпаны.

Невозможно сдержать слезы

У гроба стояли самые родные люди павшего воина

Невосполнимая утрата

Цееремония прощания

На церемонии прощания присутствовал Сергей Притула, который склонившись над гробом долго прощался с павшим защитником.

Как известно, Петриченко до начала вторжения был проектным менеджером в фонде Сергея Притулы и участником многих гражданских инициатив. В частности он был одним из инициаторов движения "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Петриченко до начала вторжения работал в фонде Сергея Притулы

Притула простился с павшим воином

Также на прощание с Павлом Петриченко пришли блоггеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков, ведущий Евгений Яновский и многие другие, кто хотел провести воина, который с честью защищал украину, в последний путь.

Никто не мог сдержать слез

Воин погиб за день до своего дня рождения

Черный день в истории Украины

Павел был одним из создателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк?" и сделал тему игровой зависимости у военнослужащих известной на всю Украину.

Также он известен благодаря активному комментированию социально-политической жизни Украины и многочисленным интервью. Кроме того, он являлся одним из создателей телеграм-канала "Архипелаг 95".

В апреле 2022 года он присоединился к ВСУ и сконцентрировался на аэроразведывательной деятельности.

Как известно, именно Петриченко в марте создал петицию о запрете деятельности онлайн-казино во время военного положения и рассказал о том, насколько большой вред они наносят военнослужащим, у которых из-за постоянного стресса вырабатывается игровая зависимость, из-за чего они влезают в долговую яму и спускают на это не только свое денежное довольствие, но и деньги родных, а иногда даже сдают в ломбарды тепловизоры и дроны.

Павел не дожил до 32 лет

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на войне погиб певчий Спасо-Преображенского собора на Киевщине. Он почти с самого начала полномасштабного вторжения вступил в Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и был старшим солдатом.