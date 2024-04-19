Сотні людей стояли на колінах: у Києві провели в останню путь воїна та активіста Павла Петриченка (фоторепортаж)
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У столиці попрощалися із захисником України, який мужньо боронив нашу землю і загинув від рук ворога
У п’ятницю, 19 квітня, у Києві сотні людей зібралися, щоб провести в останню путь відомого активіста та військовослужбовця Павла Петриченка, який загинув на Донбасі під час виконання бойових завдань. Павло проходив службу у лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
На церемонії прощання із сержантом та активістом Павлом Петриченком побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.
Захисник загинув на фронті за день до свого 32-річчя. Віддати шану полеглому воїну, незважаючи на негоду, прийшли сотні людей. Площу біля храму і сам храм повністю заполонив натовп. Багато хто був одягнений у чорне.
Церемонія прощання з Павлом Петриченком проходила у Михайлівському Золотоверхому соборі.
Щоб вшанувати загиблого героя люди несли величезну кількість живих квітів — червоні троянди, гвоздики та жовті тюльпани.
На церемонії прощання був присутній громадський і політичний діяч Сергій Притула, який схилившись над труною, довго прощався з полеглим захисником.
Як відомо, Петриченко до початку вторгнення був проектним менеджером у фонді Сергія Притули та брав участь у багатьох громадських ініціативах. Зокрема він був одним із ініціаторів руху "Хто замовив Катю Гандзюк?".
Також на прощання з Павлом Петриченком прийшли блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, ведучий Євген Яновський та багато інших, хто хотів провести воїна, який з честю захищав Україну, в останню путь.
Павло був одним із творців руху "Хто замовив Катю Гандзюк?" і зробив тему ігрової залежності у військовослужбовців відомою на всю Україну.
Також він відомий завдяки активному коментуванню соціально-політичного життя України та численним інтерв'ю. Крім того, він був одним із творців телеграм-каналу "Архіпелаг 95".
У квітні 2022 року він приєднався до лав ЗСУ та сконцентрувався на аеророзвідувальній діяльності.
Як відомо, саме Петриченко у березні створив петицію про заборону діяльності онлайн-казино під час військового стану і розповів про те, наскільки великої шкоди вони завдають військовослужбовцям, у яких через постійний стрес виробляється ігрова залежність, через що вони влазять у боргову яму і спускають на це не лише своє грошове забезпечення, а й гроші рідних, а іноді й навіть здають у ломбарди тепловізори та дрони.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на війні загинув співачий Спасо-Преображенського собору на Київщині. Він майже від початку повномасштабного вторгнення вступив у Сили територіальної оборони Збройних Сил України і був старшим солдатом.