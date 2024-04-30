Открыто требовала деньги: на Киевщине врач-психиатр вымогала взятку с родителей ребенка-аутиста
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Злоумышленницу задержали на рабочем месте
Врач-психиатр одной из больниц Киевской области требовала 20 000 гривен у родителей несовершеннолетнего ребенка-аутиста за оформление справки об инвалидности. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Правоохранители задержали врача на рабочем месте во время получения взятки. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе Полиции Киевщины.
Так, в одной из больниц Киевской области врач-психиатр открыто вымогала у родителей ребенка-аутиста взятку за оформление инвалидности. Женщина достоверно знала, что несовершеннолетний действительно является аутистом и ему положена справка об инвалидности. Не смотря на это врач создавала искусственные преграды для получения медицинского документа.
Также она сообщила родителям, что справка, на основании которой в дальнейшем мальчик будет признан ребенком с инвалидностью, будет стоить 20 000 гривен.
Родители несовершеннолетнего обратились за помощью к правоохранителям, которые и задержали врача в ее рабочем кабинете во время получения взятки.
За получение должностным лицом неправомерной выгоды соединенной с вымогательством, следователи сообщили врачу о подозрении. Расследование по данному делу продолжается. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.
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