Открыто требовала деньги: на Киевщине врач-психиатр вымогала взятку с родителей ребенка-аутиста

Злоумышленницу задержали на рабочем месте

Врач-психиатр одной из больниц Киевской области требовала 20 000 гривен у родителей несовершеннолетнего ребенка-аутиста за оформление справки об инвалидности. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Правоохранители задержали врача на рабочем месте во время получения взятки. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе Полиции Киевщины.

Так, в одной из больниц Киевской области врач-психиатр открыто вымогала у родителей ребенка-аутиста взятку за оформление инвалидности. Женщина достоверно знала, что несовершеннолетний действительно является аутистом и ему положена справка об инвалидности. Не смотря на это врач создавала искусственные преграды для получения медицинского документа.

Женщине грозит до 10 лет тюрьмы

Также она сообщила родителям, что справка, на основании которой в дальнейшем мальчик будет признан ребенком с инвалидностью, будет стоить 20 000 гривен.

Родители несовершеннолетнего обратились за помощью к правоохранителям, которые и задержали врача в ее рабочем кабинете во время получения взятки.

За получение должностным лицом неправомерной выгоды соединенной с вымогательством, следователи сообщили врачу о подозрении. Расследование по данному делу продолжается. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.

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