Чинила перепони та хотіла грошей: на Київщині лікар-психіатр вимагала хабар із батьків дитини-аутиста

Зловмисницю затримали на робочому місці

Лікар-психіатр однієї з лікарень Київської області вимагала 20 тисяч гривень у батьків неповнолітньої дитини-аутиста за оформлення довідки про інвалідність. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Правоохоронці затримали лікарку на робочому місці під час одержання хабара. Детальніше про подію розповіли у прес-службі Поліції Київщини.

Так, в одній із лікарень Київської області лікар-психіатр відкрито вимагала у батьків дитини-аутиста хабара за оформлення інвалідності. Жінка достовірно знала, що неповнолітній справді є особою з інвалідністю, але незважаючи на це, лікар створювала штучні перепони для отримання необхідного медичного документа.

Жінці загрожує до 10 років ув’язнення

Також вона повідомила батькам, що довідка, на підставі якої надалі хлопчика буде визнано дитиною з інвалідністю, коштуватиме 20 000 гривень.

Батьки неповнолітнього звернулися за допомогою до правоохоронців, які й затримали лікарку у її робочому кабінеті під час отримання хабара.

За отримання посадовою особою неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням, слідчі повідомили лікарці про підозру. Розслідування по цій справі триває. Зловмисниці загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля київського закладу "Білий налив" сталася масова бійка за участю молодих чоловіків. Хлопці спочатку штовхали один одного, а потім почали жорстоко битися.