В киевском метро заметили женщину без одежды (видео 18+)

Чего только не увидишь в столичной подземке

В Киеве в вагоне метро пассажиры столкнулись с неадекватным поведением женщины, которая сняла с себя кофту и начала демонстрировать окружающим оголенную грудь. При этом она говорила странные вещи и пыталась завязать диалог с парнем.

Очевидцы произошедшего были в шоке от увиденного. Об инциденте рассказали в столичных Телеграм-каналах.

Так, в киевском метро пассажиры заметили взрослую женщину, которая топлес ехала в вагоне. Она держала в руках майку и не собиралась ее надевать.

Женщина расхаживала по вагону метро и демонстрировала окружающим оголенную грудь. При этом она говорила о том, что если ее остановит полиция, то она скажет, что забыла кофту дома.

Что заставило женщину вести себя столь неадекватно — остается загадкой. Возможно, она находилась под воздействием наркотических или психотропных веществ, так как ее поведение не укладывается в рамки допустимого.

Напомним, ранее в Киеве заметили пару мужчин, которые прямо на остановке придавались плотским утехам и занимались оральным сексом. Их вообще не смущали прохожие и они вели себя достаточно раскованно. На видео видно, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в киевской школе упал потолок во время уроков. Как рассказывают сами ученики, сидя на уроках, они услышали громкий грохот. К счастью, в тот момент в коридоре никого не было.