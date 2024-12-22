США потеряли самолет во время атаки на Йемен: кто его сбил

Параллельно в момент инцидента, американские военные наносили авиаудары по йеменским повстанцам-хуситам

В субботу, 21 декабря, над Красным морем был сбит истребитель F/A-18 с двумя пилотами военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Оказалось, что их сбили свои же в результате "дружественного огня".

Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что оба пилота были найдены живыми после катапультирования из своих подбитых самолетов, один из них получил незначительные травмы.

"Сбитие подчеркивает, насколько опасным стал коридор Красного моря из-за продолжающихся атак на судоходство со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, несмотря на патрулирование района американскими и европейскими военными коалициями", — говорится в материале.

Также в статье указано, что параллельно в момент инцидента, американские военные наносили авиаудары по йеменским повстанцам-хуситам. Однако Центральное командование вооруженных сил США не уточнило, в чем заключалась их миссия. 15 декабря Командование признало вхождение на Ближний Восток авианосца Truman, с которого взлетали самолеты. Но не уточнило, что судно и его боевая группа находились в Красном море.

"Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь по истребителю F/A-18 и поразил его", — заявили в Центральном командования.

Военные говорят, что сбитый самолет был двухместным истребителем F/A-18 Super Hornet, приписанным к "Красным потрошителям" 11-й ударной истребительной эскадрильи с военно-морской авиабазы Океана, штат Вирджиния.

В СМИ отметили, что не сразу стало ясно, как Gettysburg мог принять F/A-18 за вражеский самолет или же ракету, особенно если учесть, что корабли в боевой группе связаны как радиолокационной, так и радиосвязью. В то же время Центральное командование заявило, что военные корабли и самолеты ранее сбили несколько беспилотников хуситов и противокорабельную крылатую ракету, запущенную повстанцами. Ранее вражеский огонь со стороны хуситов давал морякам всего несколько секунд для принятия решений.

Как пишет CNN, очевидно, что инцидент с "дружественным огнем" произошел в тот же день, когда США нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене, попав в ракетный склад и командно-контрольный пункт в столице страны Сане.

The Times of Israel сообщает, что вечером 21 декабря в Йемене прогремели взрывы. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что нанесло авиаудары. Там же отметили, что целью ударов были склад ракет и пункт управления, которые находятся под контролем поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов.

Предполагалось, что это ухудшит возможности боевиков проводить атаки, подобные тем, что были нацелены на американские военные корабли и торговые суда в южной части Красного моря, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

Кроме того, по данным CENTCOM, в ходе операции силы Центкома сбили также несколько БпЛА и противокорабельную крылатую ракету над Красным морем.

"Эта атака отражает неизменную приверженность Центрального командования обороне США и коалиционного персонала, региональных партнеров и международного судоходства", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее "Телеграф" пишет о том, что летом текущего года украинцы уничтожили морской дрон хуситов в Красном море.