Тревога в Киеве и попадание в многоэтажку: россияне атаковали Украину, что известно об ударе

Пострадавших, к счастью, нет

В ночь на 22 декабря российские беспилотники в очередной раз атаковали Украину, из-за чего в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В результате произошло падение обломков на дом в Броварах Киевской области.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, сигнал воздушной тревоги прозвучал в 00:14. За некоторое время до этого было зафиксировано несколько групп ударных беспилотников. Они летели в направлении Житомирской области.

"В одном из населенных пунктов области в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание крыши 25-этажного жилого дома", — рассказал начальник КОВА Руслан Кравченко.

Спустя некоторое время городской голова Броваров Игорь Сапожко подтвердил, что возгорание крыши одной из многоэтажек случилось в городе Бровары. Он добавил, что на место оперативно прибыли спасатели, пожар удалось быстро локализовать.

Жителей дома эвакуировали. Информации о пострадавших не было.

В 00:45 был объявлен отбой воздушной тревоги в Киеве. А уже в 01:33 мониторинговые каналы сообщили о том, что БПЛА зафиксированы в Николаевской области. Они двигались в южном направлении. Затем в 02:04было заявлено об угрозе применения БпЛА для Запорожской области. В 03:03 — отбой угрозы ударных БпЛА.

Далее в 05:04 ПС ВСУ зафиксировали несколько групп ударных БпЛА, двигающихся в северной части Сумской области, в направлении Черниговщины.

По состоянию на 06:35 ситуация следующая:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 декабря, российские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону. Появились видео момента жестокого обстрела Херсона.