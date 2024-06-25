Большой войны на Ближнем Востоке не избежать? Как новый конфликт повлияет на Украину

Первые раскаты большой войны Израиля и Ирана на территории Ливана, кажется, уже прозвучали.

Армия Израиля недавно приняла план действий на случай войны с Ливаном, а точнее — с "Хезболлой". Тучи сгущались давно – с начала израильской спецоперации по зачистке сектора Газа. А в последние недели знакомые украинцам "шахеды" внаглую залетали на территорию Израиля. 5 июня атаковали деревню на севере страны, были ранены 11 израильтян. В свою очередь, армия Израиля совершает авианалеты на базы в Ливане, методично проводит спецоперации по уничтожению ключевых фигур "Хезболлы". Ключевых не столько с точки зрения текущих атак, а, скорее, с точки зрения глядущей войны между Ливаном и Израилем.

Есть ли шанс отменить войну?

"Как нам говорит Строевой устав, "команда разделяется на предварительную и исполнительную". Предварительная команда на войну в Ливане армии отдана, оперативные планы в очередной раз уточнили и утвердили, учения разных уровней провели, в основном подготовка завершена, гражданские инфраструктуры – энергетика, медицина и т.д. в целом тоже подготовились. И вряд ли мы когда-нибудь будем готовы лучше", — написал известный израильский военный аналитик Давид Гендельман на своей страничке в Facebook.

Однако будет эта война сейчас, или ее отложат? Если отложат, то насколько? Даже в самом Израиле говорят, что этот вопрос еще висит в воздухе.

"В чисто военном плане — по завершении операции в Рафахе в ближайшие недели можно начинать войну на севере, а по обстановке — и не дожидаясь этого завершения. Но это вопрос в первую очередь не военный, а политический: решиться сейчас на большую войну или все-таки отложить ее в очередной раз", — поясняет Давид Гендельман.

Это отчетливо понимают в США и реагируют так же, как и в случае с Украиной — сдерживанием. Сначала предупреждали на уровне личных контактов и коммуникации госчиновников. Теперь высказали позицию публично — через СМИ.

Представитель Пентагона Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США, на встрече журналистами во время поездки в Африку заявил, что вторжение Израиля в Ливан может вызвать противодействие со стороны Ирана и перерасти в широкой региональный конфликт. Браун считает, что Иран склонен поддерживать "Хезболлу" активнее, чем ХАМАС, особенно если "он почувствует, что "Хезболле" угрожает серьезная опасность".

То есть, США публично предостерегает против войны Израиля и Ливана, точнее — против большой войны на Ближнем Востоке.

"Украине эта ситуация хорошо знакома, когда есть запреты — например, бить по определенной территории, – говорит израильский востоковед-иранист, доктор наук Гершон Коган. – Но у Израиля есть свое оружие и свой опыт — после первого вторжения на территорию Ливана, в 1985 году израильские войска были выведены. Тогда вопрос с "Хезболлой" не был решен. Эта организация, признанная террористической во многих странах мира, за послевоенные годы укрепилась, и сейчас перед Израилем снова стоит задача — создать буферную зону и обезопасить свою территорию от обстрелов"

Когда Израиль войдёт в Ливан?

Здесь всё зависит от того, кто кого переиграет, считает Гершон Коган. В интервью "Телеграфу" более двух месяцев назад он говорил о том, что открытой большой войны с Ираном пока не будет – напряжения стоить ждать именно на границе Израиля с Ливаном.

Сейчас, по словам эксперта, Иран постарается сделать всё, чтобы вторжение Израиля в Ливан произошло как можно раньше.

– Иран пойдёт на максимальную эскалацию конфликта, — прогнозирует Гершон Коган. – Об этом говорят действия, время и сама идея эскалации конфликта в преддверии выборов в США. Ситуация в Украине и усиление эскалации на Ближнем Востоке работают против Байдена. Мир устал от войны в Украине, а здесь еще одна большая война, в которую будут втянуты вооруженные формирования из ряда стран. Для Ирана это время поднять вопрос ядерной сделки: разрешения разрабатывать ядерные технологии мирного характера и частичное снятие санкций для этого.

"У Израиля есть опыт, когда конфликт с "Хезболлой" не был решен до конца", - отмечает Гершон Коган

Израиль, по мнению эксперта, заинтересован оттянуть войну на как можно более поздний срок, так как воевать одновременно в секторе Газа и Ливане сложно. А "Хезболла" еще и получает поддержку от милитарных группировок ряда арабских стран.

– В настоящее время Иран переправляет значительные массы оружия в аэропорт Бейрута. Боевики едут через Сирию на автобусах. И еще тысячи боевиков из проиранских группировок из Ирака, Афганистана, Пакистана, Йемена готовятся приехать в Ливан, чтобы присоединиться к "Хезболле", если назревающий конфликт перерастет в полномасштабную войну, — подытоживает эксперт.

При благоприятном развитии событий основной долгосрочный сценарий — возвращение к состоянию до 2000 года, то есть Израиль будет контролировать юг Ливана. Только раньше он это делал в союзе с христианской "Армией Южного Ливана", а теперь непонятно, будут ли христине союзниками, учитывая, что выйдя из Ливана, тогдашнее израильское правительство фактически сдало их "Хезболле", — говорит востоковед.

Не исключено, что в конфликт может вступить Франция, у которой, как у бывшей метрополии, в Ливане есть свои интересы. Как правило , эта страна выходит из бывших колоний, оставаясь при своем экономическом интересе. В данному случае это — добыча золота. Часть месторождений "Хезболла" уже отжала у французов и те высказали желание ввести свой миротворческий контингент, чтобы стабилизировать ситуацию. Ну и в ходе этого вернуть свое.

В данной ситуации, подчеркивает Гершон Коган, дело за Ливаном – именно их приглашение легитимизирует нахождение иностранного легиона на территории Ливана. Но есть нюанс: если Израиль заинтересован в создании буферной зоны, и цели захватить территории или присутствовать на территории всего Ливана у него нет, то французский легион может задержаться, и надолго.

При этом Россия, у которой был реальный риск потерять позиции в Сирии из-за агрессии против Украины, вполне вероятно изначально снова их укрепит. Это значит, что Израиль постарается действовать крайне осторожно. Россия становится фактическим соседом Израиля по Сирии. И этот сосед может осложнить и без того непростую обстановку.

А что с сектором Газа?

В статье, которая вышла в журнале Foreign Affairs – "ХАМАС побеждает" – ее автор, профессор Роберт Пейп из университета Чикаго объясняет, почему ХАМАС укрепляет свои позиции, несмотря на интенсивные боевые действия в Газе:

"Согласно опросам, проведенным в марте, 73% палестинцев одобряют атаку 7 октября. Перед атакой 53% поддерживали нападения на израильских гражданских лиц. ХАМАС располагает эффективной пропагандистской машиной, которая представляет события 7 октября как неизбежный оборонительный шаг и побуждает палестинцев присоединиться к борьбе. Действия Израиля косвенно усиливают поддержку ХАМАСа: значительный ущерб, нанесенный жителям Газы, и продолжающееся ослабление ПНА (главного соперника ХАМАСа) укрепляют позиции организации".

Несимметричность ситуации — регулярная армия, одна из лучших в мире, против террористической группировки – подливает масла в огонь антиизраильских настроений и в Палестине, и в мире.

Автор считает, что без изменения нынешнего курса Израиля, ХАМАС будет продолжать усиливаться, несмотря на военные потери. Он утверждает, что опыт США показывает: для победы над террористическими организациями, глубоко интегрированными в местное население, необходимо предложить альтернативу и сильные экономические стимулы.

– Израиль долгое время проводил политику невмешательства. Мы вывели войска из сектора Газа, разрушили израильские поселения, которые были на этой территории, что было очень болезненным моментом для Израиля. Продукты питания, медикаменты, медицинская помощь — Израиль поддерживал и помогал. Но сейчас я предполагаю, что присутствие Израиля на этой территории возобновится. И окончательная зачистка боевиков в секторе Газа тоже пройдет до конца, — говорит Гершон Коган. – Здесь путь только один — окончательно добивать ХАМАС и устанавливать полный израильский контроль над сектором. В тех местах, где Армия обороны Израиля оставляет позиции, немедленно восстанавливается сеть ХАМАС

Израильский военный эксперт Давид Гендельман имеет схожую точку зрения:

– Надежды, что "когда-нибудь потом" мы подготовимся лучше и тогда начнем, это благие намерения: кто сказал, что мы подготовимся лучше, чем противник, и что начнем мы, а не противник? Поэтому выбор тяжелый, но выбирать надо.

Как в Ливане появилась "Хезболла" — любимое детище Ирана

Ливан когда-то называли Швейцарией арабского мира. А его столица – Бейрут – была таким же международным культурным, финансовым и деловым центром, как Париж или Милан. Кроме того, здесь всегда было вдосталь воды. А отсюда — роскошная для этих широт природа и щедрые урожаи.

Но с 1975 года по 1990 год в Ливане шла гражда́нская войнаа между мусульманскими и христианскими общинами Ливана, а также внутри этих общин.

— Ливан всегда был похож на лоскутное одеяло, — говорит Гершон Коган. – Здесь на 95% арабское население, но страна многоконфессиональная. Исторически большинство населения Ливана составляли христиане (сейчас из 2 млн, — около 40% ). Из них самая большая группа — христиане-марониты. Но здесь живут и католики, и православные. Есть мусульмане — шииты и сунниты, шииты составляют костяк "Хезболлы".

Ливан был страной с прекрасной природой, развитой экономикой и культурой. Красивая природа осталась

Здесь был продуман свой баланс представителей разных групп во власти. Президентом может стать только христианин, премьер-министром — только мусульманин-суннит, спикером парламента — только мусульманин-шиит и так далее. Они как-то эту свою многоконфессийность балансировали. Но баланс был нарушен, когда Ливан принял палестинских беженцев в 70-х годах прошлого века. У них начались стычки. Прежде всего — с христианами, — говорит ирановед.

В 1970 году Ясир Арафат пытался путём военного переворота свергнуть короля Иордании Хуссейна. Однако не смог. Его силы потерпели поражение и были вынуждены перебазироваться на территорию Ливана. В соответствии с Каирским соглашением 1969 года и Мелькартским соглашению 1973 года ливанская сторона предоставила им право иметь вооружённые силы, "при условии ненанесения ущерба суверенитету и благополучию Ливана".

Обитатели палестинских поселений на территории Ливана были хорошо вооружены и жили отдельной жизнью, фактически создав государство в государстве. Но уже тогда от их набегов существенно страдал юг Ливана. В какой-то момент лидеры мусульманского мира решили использовать вооруженных палестинцев в Ливане для укрепления здесь мусульманской общины на уровне государства. Ливанская армия была очевидно слаба, поэтому ливанцы-христиане начали организовывать отряды самообороны и вступать в схватки с палестинцами.

Разгорелась гражданская война, в которую были вовлечены практически все конфессии. "Хезболла" была создана под шумок гражданской войны и профинансирована средствами Ирана. Молодые бойцы новой организации прошли обучение под руководством 1500 стражей исламской революции, прибывших из Ирана.

Члены "Хезболла" с флагами с символикой этой радикальной исламистской организации. Фото: Aziz Taher / Reuters

"Хезболла" — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Организация оставалась в подполье до 1985 года, пока не опубликовала манифест, осуждающий Западный мир. В документе лидером движения был назван иранский лидер аятолла Хомейни, а основной целью "Хезболлы" названо сопротивление израильскому вторжению в Ливан.

Израиль появился в этой истории в 1982 году. "Первая ливанская война" или операция "Мир Галилее"— военная операция Израиля на территории Ливана в рамках гражданской войны в Ливане. Ее целью было уничтожение баз Организации освобождения Палестины (ООП). В ходе войны была взята столица Ливана Бейрут, а формирования ООП были вынуждены покинуть страну и перебраться в Тунис.

После окончания операции "Мир Галилее" израильские войска создали в оккупированном Южном Ливане "буферную зону", которую контролировали совместно с "Армией южного Ливана". Несмотря на то, что уход израильских войск на юг Ливана в 1985 году считался окончанием войны, шиитские боевые группировки начали консолидироваться и вести партизанскую войну против израильской оккупации южного Ливана.Это вылилось в 15 лет мелкомасштабного вооруженного конфликта – до ухода Израиля из Ливана в 2000 году.

За время, прошедшее с момента окончания первой, а позже — и второй ливанско-израильской войны ( 2006 год, шла 34 дня) "Хезболла" набирала силы, вооружалась. Еще в 2023 году Израиль заявлял о наличии у "Хезболлы" почти 150 тысяч ракет, в том числе — крупного калибра, способных атаковать цель на расстоянии 200 км. На вооружении боевого крыла организации — реактивная артиллерия, которая является основой их военного потенциала. Но с этого времени регион существенно насыщался оружием. Это сжатый и готовый к удару кулак Ирана, которым он шантажирует даже не Израиль, а США – перед выборами.

Поэтому очевидно, что если начнется эта война, она будет очень жесткой. США предупредили, что "Хезболла" способна пробить "Железный купол".

"Большая война с "Хезболлой предусматривает несколько сот убитых в тылу от ракетных обстрелов (потому что ПРО с таким количеством ракет не справится и сосредоточится на защите критических объектов,), до тысячи убитых солдат на фронте, массовые разрушения, удары по инфраструктуре и т.д.", — пишет на своей Facebook-странице Давид Гендельман. – Если повезет, потерь будет меньше. Попытки ограничиться чем-то более минорным не гарантируют, что оно таким и останется и не вырастет по ходу дела в большую войну".