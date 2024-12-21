Вынуждена ли Украина переводить бойцов ПВО в пехоту: в Генштабе ответили

ПВО все еще может надежно защищать небо на Украиной, говорят в Генштабе

В западных СМИ появились сообщения о том, что бойцов ПВО переводят в пехоту из-за нехватки людей. В Генштабе ВСУ эту информацию уже объяснили.

Информация об этом изначально была обнародована британским изданием The Guardian. Материал был посвящен вопросу нехватки личного состава в украинской армии.

"Два источника в подразделениях ПВО сообщили Guardian, что дефицит на фронте стал настолько острым, что генеральный штаб приказал и без того истощенным подразделениям ПВО высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты", — говорится в материале.

При этом, один из источников издания сообщил, что из-за дефицита кадров становится непонятным, может ли ПВО функционировать как надо.

"Эти люди знали, как работает противовоздушная оборона, некоторые прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, теперь их отправляют на фронт воевать, для чего у них нет никакой подготовки", — сказал источник издания.

В свою очередь в Генштабе отмечают, что утверждение о "переведении в пехоту" не соответствует правде. Однако там добавили, что с целью доукомплектования частей, которые формируются или доукомплектовываются, некоторую часть военнослужащих Воздушных сил действительно переведено на новые должности согласно их специализации.

Однако там подчеркивают, что это не касается специалистов, которые действительно отвечают за защиту неба.

"Речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава рот охраны Воздушных сил Вооруженных сил Украины, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, не задействованного в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине сообщили, что ей необходимо еще по меньшей мере 20 систем ПВО, чтобы защититься от российских атак на энергетическую инфраструктуру и избежать блэкаутов.