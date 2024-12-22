Россию массировано атаковали БПЛА: на нефтебазе масштабный пожар (видео)

Предварительно, якобы никто не пострадал

Орловская область России в ночь на 22 декабря подверглась атаке беспилотников. В результате случилось масштабное возгорание на нефтебазе.

Об этом сообщают в соцсетях. Губернатор Орловской области Андрей Клычков также прокомментировал ночной инцидент и подтвердил удар по объекту.

"В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа", — написал Клычков.

Он также добавил, что информации о жертвах и пострадавших нет. На месте пожара работают оперативные службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 20 декабря в Рыльске в Курщине раздался ряд мощных взрывов. Россияне заявили о 5 погибших и 26 пострадавших. Вскоре руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко опубликовал фото воронки от прилета у горящего здания. Он добавил, что там дислоцировались военные армии России.